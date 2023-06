Trauriges Lächeln: Charlène zeigt sich mit Albert und den Zwillingen

Vor 13 Jahren feierten Charlène und Albert von Monaco offiziell ihre Verlobung. Jetzt traten sie gemeinsam mit ihren Zwillingen auf den Fürstenbalkon. Das einzige Lächeln der Fürstin wirkte maskenhaft.

Monaco – In den letzten Wochen waren gemeinsame Auftritte wieder einmal rar geworden. Jetzt zeigte sich das Fürstenpaar Charlène von Monaco (45) und Albert II. (65) am Vorabend der Johannisnacht gemeinsam mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 8 Jahre) auf dem Balkon des Palastes in Monte-Carlo. Ein herrliches Feuer war im Hof entzündet worden, eine wunderschöne Tanzperformance wurde den Adligen zu Ehren aufgeführt. Doch Charlènes Gesicht blieb bis auf ein kurzes Lächeln für die Fotografen verschlossen.

Ein Lächeln auf Prinzessin Gabriellas Gesicht suchte man vergeblich

Am besten konnte man das Leid der Zwillingsmutter auf den unverstellten Gesichtern ihrer Kinder erkennen. Jacques hob ein einziges Mal die Mundwinkel, der kleinen Gabrielle kam beim gesamten Auftritt kein einziges Lächeln über die Lippen. Albert winkte freundlich, dann fielen seine Mundwinkel wieder in die Tiefe. Charlènes Gesicht zeigte ein bemühtes Lächeln, doch das erreicht die Augen der Landesmutter nicht. Dabei war es ein lauer Abend in Monte-Carlo. Und eigentlich hatten die Monegassen jede Menge zu feiern: Es war der 23. Juni – der 13. Verlobungstag des Fürstenpaares.

An ihrem Jubeltag begutachtete die Familie vom Balkon aus die Vorbereitungen für den Johannistag am 24. Juni. Das Fürstenpaar stand auf der Balustrade hinter den Kindern, den Erbprinz hatten sie in die Mitte genommen, Gabrielle stand zur Linken ihres Vaters in einem weißen Spitzenkleid. Charlène trug eine helle Bluse aus Satin, Gabriella ein weißes Spitzenkleid. Albert II. und Jacques waren in dunklen Anzügen erschienen.

Fête de la Saint-Jean 2023 Es sind die Nächte der Lagerfeuer, die in jeder Stadt und jedem Dorf entzündet werden. Auch im kleinen Fürstentum an der Côte d‘Azur. Die Feierlichkeiten zum Johannistag begannen am Abend des 23. Juni auf dem Schlossplatz in Anwesenheit von S.D. Fürst Albert II. und Fürstin Charlene, den fürstlichen Zwillingen, Staatsminister Pierre Dartout (69), sowie anderen gewählten und staatlichen Behörden und Vertretern traditioneller monegassischer Vereinigungen.

Ist das Make-up der achtjährigen Tochter der Grund für die freudlosen Gesichter?

Was sich hinter den geschlossenen Palasttüren abspielt, bleibt im Verborgenen. Das freudlose Lächeln Charlènes, Alberts und der Kinder spricht allerdings seine eigene Sprache (Fotomontage). © Niviere David/Imago

Wer genau hinsah, konnte auf dem Gesicht der achtjährigen Grimaldi-Tochter erste Spuren von Make-up erkennen. Mascara auf den Wimpern, ein Hauch von Lidschatten, Lippenstift. Die Haare trug Gabriella zu einem Dutt aufgetürmt, der von einer Perlenspange zusammengehalten wurde. Es könnte ein klassischer Streitpunkt zwischen Eltern sein, ein Elternteil ist dafür, der andere dagegen, doch selbst wenn es so gewesen sein sollte, sollte das bei einer intakten Familie nicht zu einem freudlosen Auftritt führen. Doch weniger scheint derzeit mehr zu sein.

Im Juni absolvierten beide mehrere Solo-Termine. Albert besuchte allein die Preisverleihung des pädagogischen Wettbewerbs „Oceano pour Tous“ im Ozeanografischen Museum Monacos. Auch beim Konzert zum 100. Geburtstag von Fürst Rainier III. (1923-2005) am 14. Juni zeigte sich der Fürst ohne seine Frau. Die ehemalige Schwimmerin Charlène hingegen strahlte sich bei Veranstaltungen der „Water Safety Days“. Am 20. Juni besuchte Charlène zudem allein das 62. Monte-Carlo TV Festival, wirkte entspannt und gelöst. Es bleibt also spannend, denn bald steht der nächste Ehrentag an: Am 1. Juli haben Albert II. und Charlène ihren zwölften Hochzeitstag. Verwendete Quellen: Instagram @hellomonaco.com