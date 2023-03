Eiszeit wegen Stefan Mross: Beste Freundinnen Anna-Carina und Eva sprechen kein Wort mehr

Es hagelt Kritik für Stefan Mross: Der Moderator ist mit der besten Freundin seiner Ex zusammen. Das hinterlässt Spuren: Woitschack sauer, Schlagerfans sauer, alle sauer.

Update 3. März, 8.45 Uhr: „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross hat eine neue Liebe: Eva Luginger (35). Dass die Schlagersängerin die ehemals beste Freundin von Mross‘ Ex Anna-Carina Woitschack ist, stößt vielen Schlagerfans sauer auf.

Eiszeit zwischen besten Freundinnen wegen Stefan Mross

Nun berichtet bild.de über das Verhältnis zwischen Woitschack und Luginger. Demnach herrsche zwischen den beiden Freundinnen seit der Romanze mit Stefan Mross Eiszeit. Anna-Carina und Eva sollen kein einziges Wort mehr miteinander reden. Woitschack und Mross haben zuletzt sämtliche gemeinsame Termine der „Immer wieder Schlager“-Tour abgesagt. Auch das Verhältnis der ehemaligen Camper Mross und Woitschack scheint tiefe Risse bekommen zu haben.

Auch Kollegen von Stefan Mross aus dem TV- und Schlagerbusiness kritisieren das Verhalten des Trompeters. Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) meint: „Stefan, das macht man nicht.“ Reality-Star Claudia Obert findet hingegen: „Ich finde, man kann sowieso nicht genug knutschen, egal mit wem. Das steht doch in der Bibel: Du sollst nicht begehren deiner Nächsten Ehemanns (außer er gefällt dir sehr gut).“

Promis kritisieren neue Liebe von Schlagerstar Stefan Mross

Schlagerkönig Heino über die umstrittene Liebe von Mross: „Seine Mutter hat mir den Auftrag gegeben, dass ich auf ihn aufpassen soll, wenn sie nicht mehr da ist. Du kannst aber nicht auf ihn aufpassen. Es gibt Menschen, denen kannst du nicht beibringen, wie man sich verhalten muss. Aber was soll Stefan machen, wenn ihn die Anna-Carina verlässt? Allein bleiben und ihr nachtrauern?“

Erstmeldung vom 15. Februar 2023: Hannover – Über die Trennung von Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) wurde heftig diskutiert. Besonders der Umstand, dass die Schlagersängerin kurz nach ihrem Ehe-Aus schon wieder mit einem anderen turtelte, sorgte für Spekulationen und unschöne Kommentare. Anna-Carina hat das alles stillschweigend über sich ergehen lassen, doch ein Kommentar von Kabarettist Christian Keltermann (45) geht auch ihr zu weit. Sie zieht jetzt vor Gericht, aber er zeigt keine Einsicht.

„Schlagermatratze“: Anna-Carina Woitschack zieht wegen öffentlicher Beleidigung vor Gericht

Dass man nicht von allen gemocht werden kann, daran hat sich Anna-Carina Woitschack mittlerweile schon gewöhnt. „Da habe ich mir ein dickes Fell angelegt“, verrät die Schlagersängerin im BILD-Interview. Doch von Kabarettist Christian Keltermann in seinem Programm und im Netz als „Schlagermatratze“ beleidigt zu werden, geht auch ihr zu weit: „In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt abgegeben habe“.

Keltermann beeindruckt das Anwaltsschreiben aber wohl recht wenig und weil er sich weigert eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, landet das ganze jetzt sogar vor Gericht. „Ich stehe zu meinen Aussagen, sie sind meiner Meinung nach von der Satire-Freiheit gedeckt“, rechtfertigt sich der Kabarettist gegenüber BILD.

„Schlagermatratze“ würde er „im Zusammenhang mit Anna-Carina auch auf jedem Marktplatz herausschreien“. Kabarett sei zudem nie nett und freundlich, sondern frech und respektlos. „Für dieses Recht werde ich vor Gericht kämpfen!“, so Keltermann.

Schon gewusst? Anna-Carina Woitschack war mal dem Bruder von Pietro Lombardi zusammen Bevor Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross ein Paar wurden, gehörte ihr Herz einem anderen Mann aus prominentem Haus: Marco Lombardi. Den Bruder von DSDS-Sieger Pietro Lombardi lernte sie bereits 2011 kennen und war drei Jahre lang mit ihm zusammen. Im Frühjahr 2014 zerbrach das junge Glück. Laut bravo.de rechnete Marco Lombardi auf seiner Facebook-Seite eiskalt mit ihr ab. Für ihn war der Trennungsgrund klar: „Da sie wahre Menschen wirklich nicht von Puppen trennen kann.“ Weiter heißt es: „Wartet ab, ich kenne sie und ihr wahres Gesicht und es wird sich bestätigen, wie ich es voraussage.“ Scheint ganz so, als hätte er das Liebes-Aus nicht ganz so gekonnt weggesteckt.

Christian Keltermann ist sich sicher: Ehe zwischen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross war ein PR-Stunt

Christian Keltermann begründet seinen wenig schmeichelhaften Spitznamen für Anna-Carina Woitschack mit einer ähnlich fiesen Behauptung: Sie sei mit „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross nur zusammen gewesen, um ihre Schlager-Karriere voranzutreiben.

„Ich kenne Anna-Carina seit vielen Jahren und habe mitverfolgt, mit wem sie zusammen war“, so Keltermann. „Mit jedem Mann ist sie eine Stufe höher auf der Karriereleiter gestiegen. Auch Stefan Mross war für sie nur so lange interessant, wie er sie weitergebracht hat“, behauptet der Kabarettist.

Anna-Carina Woitschack bestreitet sowohl Keltermann zu kennen als auch die Vorwürfe, die Ehe zu Stefan Mross sei nur ein PR-Stunt gewesen. Wer Recht bekommt, entscheidet das Landgericht Hannover am 21. Februar 2023.

