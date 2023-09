Lieblingsorte der toten Queen: Häuser auf Balmoral und Sandringham bei Airbnb buchbar

Von: Annemarie Göbbel

Queen Elizabeth II. vermietete Häuser ihr Anwesen in Sandringham für Kurzurlaube. Mieter können in einem Haus auf dem Privatgelände der verstorbenen Majestät residieren. Ein „charmantes“ Ferienhaus der Weihnachtslocation steht für umgerechnet etwa 409 Euro pro Nacht über Airbnb zur Verfügung.

Norfolk – Es gibt genügend Anlässe, an denen es etwas Besonderes sein darf. Wie wäre es da mit einem Anwesen auf dem Privatgelände der verstorbenen britischen Queen Elizabeth II. (96)? Das Haus ist mit Möbeln und Kunstwerken aus dem Besitz der königlichen Familie ausgestattet und war früher das Zuhause des Chefgärtners Ihrer Majestät auf dem Landgut in Norfolk, wo die Royals noch heute Weihnachten verbringen.

Das Ferienhaus war früher das Haus des Chefgärtners Ihrer Majestät

Airbnb beschreibt das Garden House als „charmantes Refugium im Besitz der Königin, eingebettet in das Herz ihres beliebten Landsitzes Sandringham Estate und als das dem Sandringham House am nächsten gelegene Anwesen“. Es biete eine charmante und entspannte Unterkunft für acht Gäste, die sich über zwei Etagen erstrecke, heißt es in der Auflistung. Immer wieder ändert sich der Preis, doch für etwas über 400 Euro pro Nacht kann man sich hier königlich betten.

Wunderschön in Norfolk gelegen: Der Landsitz Queen Elizabeths II. Sandringham House auf dem Sandringham Estate. © Tim Oram/Imago

Die Gärten seien ein wahres Vergnügen und böten eine großartige Kulisse für dieses idyllische Haus, heißt es weiter. Selbst bis zu drei Hunde sind willkommen, dafür sind Partys und Rauchen in den Räumlichkeiten nicht gestattet. Der Eintrag bei Airbnb erfolgt nur eine Woche, nachdem die Regentin angekündigt hatte, dass Urlauber angesichts der Lebenshaltungskostenkrise im Vereinigten Königreich auf ihrem Landsitz Balmoral zu ermäßigten Preisen Urlaub machen können. Das Anwesen nimmt bereits jetzt Buchungen für das nächste Jahr entgegen.

Auch in der Sommerresidenz der Queen auf Balmoral in Schottland sind Ferien möglich Die Colt Cottages (3 Sterne) haben Preise ab 555 £ (638 Euro) und sind für bis zu fünf Personen. Das entspricht 91 Euro pro Nacht für eine fünfköpfige Familie. Die Rhebreck Lodge (4 Sterne), ein frei stehendes Haus, in dem sechs Personen bequem schlafen können, befindet sich in ruhiger Lage in Easter Balmoral und bietet einen herrlichen Blick über das Tal in Richtung Crathie Church und über den Golfplatz.

Wer buchen will, muss sich ranhalten: Viele wollen gerne in die königlichen Ferien

Queen Elizabeth verbrachte ihre Weihnachtsferien traditionell auf Schloss Sandringham. Das Gärtnerhaus vermietete sie bei Airbnb (Fotomontage). © i Images/Imago & Britta Gürke/dpa

Trotz der Ankündigung zeigten sich Airbnb-Benutzer über das Angebot Ihrer Majestät erstaunt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Wohnung neben den Royals bekommen könnte“, schrieb einer der Nutzer bei „Daily Mail“. Scherzhaft wurden die Angebote auch als „Heirbnb“ bezeichnet.

Die Angebote erfreuen sich allerdings regen Zuspruchs. Erst Ende kommenden Jahres sind derzeit noch wenige Termine frei. Die Mindestdauer des Aufenthalts beträgt drei Nächte, diverse Cottages stehen auf der Balmoral-Webseite und bei Airbnb mit zahlreichen Innen- und Außenaufnahmen der mietbaren schmucken Anwesen zur Verfügung. Nur um die Weihnachtszeit, wenn die Royal Family nach Sandringham kommt, sind die Häuser nicht buchbar. Aus Sicherheitsgründen steht dann keines der Cottages für Besucher zur Verfügung. Verwendete Quellen: express.co.uk, dailymail.co.uk, balmoralcastle.com/cottages, airbnb.de