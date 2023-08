„Wird es mich zerfetzen?“: Ella Endlich hatte große Angst vor Geburt

Von: Diane Kofer

Ella Endlich wurde im Juni 2023 Mutter. Jetzt spricht sie erstmals ausführlich über die Geburt ihres Sohnes und über die Ängste, die sie zuvor plagten.

Berlin – Ella Endlich (39) ist seit wenigen Monaten Mutter eines Sohnes. Obwohl die Sängerin nach der Geburt kaum glücklicher sein könnte, verrät sie jetzt: In den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft hatte sie große Angst davor, was auf sie zukommen würde. Der Gedanke an die anstehende Geburt machte der Musikerin schwer zu schaffen.

Offene Worte: Ella Endlich spricht über Ängste und die Geburt ihres Sohnes

In dem Podcast Ostbrosche mit Schlagerkollegin Linda Hesse (36), die ebenfalls frischgebackene Mama ist, macht Ella Endlich kein Geheimnis daraus, wie es ihr vor der Entbindung ergangen ist. „Man wird ganz schön nervös vor so einer Geburt. Ich war ängstlich und nervös. Weil ich nicht wusste, was erwartet mich da: Wird es mich zerfetzen, werde ich leben?“, schildert die 39-Jährige. Geholfen habe ihr dann eine Akupunktur, um ihren Kopf eine Zeitlang abzuschalten.

Am Ende ist aber alles gut gegangen – die ehemalige „The Masked Singer“-Teilnehmerin hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Allerdings ein paar Tage später als ursprünglich geplant. Ihr Söhnchen habe sich rund eine Woche mehr Zeit gelassen. Auch der Geburtsvorgang an sich habe sich gezogen: Gegen 23 Uhr sei Ella Endlich ins Krankenhaus gekommen. „Dann hat es allerdings noch bis früh morgens gedauert. Um halb 9 Uhr kam der Kleine dann morgens“, erinnert sie sich.

„Total krass“: So erlebte Ella Endlich die ersten Minuten mit ihrem Sohn

Mit ihrem Kind im Arm konnte die gebürtige Weimarerin die Ängste vor der Geburt wohl schnell vergessen. Sie vertraut Podcast-Host Linda Hesse sogar an, wie sie die ersten Minuten nach der Entbindung erlebt hat. „Es war einfach total krass. Ich war sehr benommen vom Schmerz, muss ich sagen, dass ich die erste Minute, in der er da auf mir lag – das konnte ich noch gar nicht richtig begreifen. Mein Herz konnte sich der Situation nicht richtig öffnen. Aber als ich das Trauma vom Schmerz verkraftet hatte, kam das Ganze zu mir und es war unfassbar“, erzählt sie. Insgesamt sei es eine „superschöne“ Erfahrung für die „Küss mich, halt mich, lieb mich“-Interpretin gewesen.

Sängerin Ella Endlich hatte große Angst vor der Geburt ihres Sohnes. © Imago/ MG/ Christian Schroedter

Kurz nach der Geburt feierte die Sängerin auch schon ihr großes Comeback in der „Giovanni Zarrella Show" – dann war sie auch bei „Immer wieder sonntags" zu Gast. Dort sorgte Stefan Mross (47) gerade erst für einen emotionalen Moment.