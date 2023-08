Angebliche Scheidung von Victoria: Prinz Daniel wird bei TV-Interview emotional

Von: Susanne Kröber

Teilen

Anlässlich seines 50. Geburtstags hat Prinz Daniel mit Journalistin Carina Bergfeldt über sein Leben an der Seite von Kronprinzessin Victoria gesprochen. Bei einem Thema konnte er seine Wut kaum verbergen.

Stockholm – Eigentlich steht Prinz Daniel von Schweden (49) nicht gerne im Mittelpunkt. Aber wenn der Gatte von Kronprinzessin Victoria (46) am 15. September 2023 50 Jahre alt wird, lässt sich ein gewisser medialer Wirbel um seine Person kaum vermeiden. In der Sondersendung „Prins Daniel 50 år“ (dt.: 50 Jahre Prinz Daniel), die am 29. August im schwedischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, steht er Journalistin Carina Bergfeldt (43) Rede und Antwort. Geplaudert wird über Daniels Kindheit in Ockelbo, wie es für den früheren Fitnesstrainer war, in die königliche Familie einzuheiraten, und wie Victoria und er es nach über zwanzig Jahren Beziehung mit der Romantik halten.

„Hatte schwerwiegende Folgen für uns“: Prinz Daniel spricht Klartext über Scheidungsgerüchte

Als ihn Carina Bergfeldt allerdings auf die Scheidungsgerüchte anspricht, die sich Ende 2021 rasant in Schweden verbreiteten, zeigt sich Prinz Daniel von seiner emotionalen Seite. Im Februar 2022 sahen sich Victoria und Daniel nach Berichten über eine bevorstehende Trennung des Paares genötigt, ein offizielles Dementi bei Instagram zu veröffentlichen, um den Spekulationen Einhalt zu gebieten. Eine Entscheidung, die Daniel auch heute noch so treffen würde, wie er im Interview bekräftigt.

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

„Das war ein böses, falsches Gerücht, das schwerwiegende Folgen für uns hatte“, so Prinz Daniel wütend in seiner Geburtstagssendung. „Viele Freunde aus ganz Schweden und auch aus dem Ausland haben sich gemeldet und es hatte ein gewisses Ausmaß erreicht, von dem wir das Gefühl hatten, dass wir das nicht mehr akzeptieren können.“ Dass an den Berichten über eine bevorstehende Scheidung bei ihm und Kronprinzessin Victoria nichts dran sei, solle inzwischen hoffentlich jedem klargeworden sein, hofft Daniel. „Ich glaube nicht, dass es noch einen vernünftigen Menschen gibt, der an dieses Gerücht glaubt.“

Darum wollte Carina Bergfeldt Prinz Daniel unbedingt interviewen Schon seit Mai 2010 hegte die schwedische Journalistin Carina Bergfeldt den Wunsch, ein Interview mit Prinz Daniel zu führen. Auslöser war ein Artikel im Svenska Dagbladet, in dem Daniel über seine Rolle an der Seite der zukünftigen Königin von Schweden sprach. „Für mich ist es kein Problem, einen, zwei oder zehn Schritte hinter ihr zu gehen und trotzdem mein Selbstwertgefühl zu bewahren“, erklärte Daniel damals. Bergfeldt schreibt bei Instagram, sie habe zu der Zeit eine Beziehung mit einem Mann geführt, der Probleme mit einer erfolgreichen Frau an seiner Seite hatte. „Ich dachte, dieser Daniel Westling klingt wie ein UFO.“ 13 Jahre und zahlreiche Anfragen später ging der Traum der Journalistin in Erfüllung und sie bekam die Zusage für das große Geburtstagsinterview mit Prinz Daniel.

Daniel und Victoria von Schweden: Gerüchte über eine Trennung gab es schon 2021

In ihrem offiziellen Statement fanden Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel 2022 ähnlich deutliche Worte wie Daniel aktuell in seinem TV-Interview: „Uns ist bekannt, dass bezüglich unserer privaten Beziehung ein umfangreiches negatives Gerücht verbreitet wird. Vorwürfe über Betrug in der Beziehung und eine bevorstehende Scheidung machen die Runde. Gerüchte und Spekulationen kommentieren wir im Normalfall nicht. Aber zum Schutz unserer Familie möchten wir ein für alle Mal klarstellen, dass die Gerüchte, die sich jetzt verbreiten, völlig unbegründet sind.“

Seit über 20 Jahren gehen Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel gemeinsam durchs Leben. Im TV-Interview mit Carina Bergfeldt (rechts) nahm der ehemalige Fitnesstrainer auch Stellung zu Gerüchten über eine mögliche Scheidung. (Fotomontage) © IMAGO/TT/Instagram.com/cbergfeldt

Vor allem zum Wohl ihrer gemeinsamen Kinder, Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7), wählten Victoria und Daniel diesen öffentlichen Weg. Gegenwind ist aber nichts Neues für die schwedischen Royals. Als sich die Kronprinzessin und Daniel Westling 2001 im Fitnessstudio kennenlernten und ineinander verliebten, hatte ihre Beziehung zunächst einen schweren Stand. Doch nach neun langen Jahren folgte das Happy End und Victoria durfte ihrem bürgerlichen Traummann dann doch noch das Ja-Wort geben. Am 15. September muss der ehemalige Personal-Trainer aber zurückstecken – Prinz Daniel wird 50, aber feiern darf nur König Carl Gustaf (77). Verwendete Quellen: svenskdam.se, Instagram