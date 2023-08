„Zu jung, um gehen zu müssen“: Henry Maske richtet emotionale Abschiedsworte an René Weller

Ex-Box-Weltmeister Henry Maske hat rührende Worte für den im Sterben liegenden Box-Star René Weller gefunden. Auch dessen Frau Maria spricht er Respekt aus.

Overath – Der ehemalige Box-Olympiasieger Henry Maske (59) hat sich schockiert darüber gezeigt, dass Box-Legende René Weller (69) im Sterben liegt. „Bei jemandem, den man glaubt zu kennen, berührt es persönlich doch weitaus mehr“, sagte Maske im RTL-Interview. „René ist doch viel zu jung, um schon gehen zu müssen.“

Der Halbschwergewicht-Weltmeister von 1989 würdigte Weller als enorm bedeutsamen Athleten der deutschen Box-Geschichte. Obwohl der 69-Jährige zu Maskes Karrierestart schon nicht mehr aktiv war, hätten sich die beiden hin und wieder kurz getroffen. „Später, als die Mauer fiel und ich ebenfalls zu den Profis wechselte, sind wir uns tatsächlich manchmal begegnet“, erklärte der 59-Jährige.

Henry Maske spricht voller Respekt über Wellers Ehefrau Maria

Maske zeigte sich auch voller Ehrfurcht und Respekt gegenüber Wellers Ehefrau Maria (70). Sie stehe ihrem Mann in jeder Situation zur Seite, obwohl sie selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Sie gehe „einen Weg mit ihm, den sich niemand wünscht“, zeigte sich der Ex-Profi-Boxer ergriffen. „Ihr wünsche ich die nötige Kraft auch weiterhin. Respekt auch für sie“, betonte Maske. Seit 2014 leidet René Weller an Demenz, seine Gattin pflegt ihn so gut sie kann.

René Weller liegt im Sterben. Nun hat auch Henry Maske über die Box-Ikone gesprochen. © IMAGO/kolbert-press; IMAGO/Pressefoto Baumann (Fotomontage)

Als Profi war Weller unter anderem Deutscher Meister und zweifacher Europameister der European Boxing Union (EBU). Seine Karriere beendete er vor 30 Jahren. Danach trat er häufig in Fernsehsendungen auf. 2005 war er zum Beispiel bei „Big Brother“ dabei, im Sommer 2016 nahm er mit seiner Frau am RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ teil.

Im Juli erklärte Maria Weller, dass die Beisetzung ihres Gatten bereits geplant ist und es „jeden tag mit dem Champ zu Ende gehen“ könnte. Verwendete Quellen: RTL-Interview