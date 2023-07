Endlich Sommerferien: Wie Kate, William und ihre drei Kinder die gemeinsame Zeit nutzen

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Die Schule ist aus! Für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis beginnt der Sommer, den sie traditionell mit ihren Eltern Prinzessin Kate und Thronfolger Prinz William verbringen. Wohin gehts?

Windsor – Die drei Kinder von Kate Middleton (41) und Ehemann Prinz William (41) haben ihr erstes „Jahr“ an der Lambrook School abgeschlossen, wo das Trio im September gemeinsam begann. Nach dem großen Umzug der Familie von London nach Windsor heißt es nun: Ab in die Sommerferien, die das Kronprinzenpaar von Wales mit Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) erstmals vom Adelaide Cottage aus starten. Bis im September die Schule weiter geht, hat das Quintett jede Menge Zeit.

Kate und William halten sich die Sommerferien frei, um voll für ihre Kinder da zu sein

Die Familie dürfte wieder einen Großteil der Sommerfrische in ihrem Landhaus in Norfolk, auf Anmer Hall verbringen. Prinzessin Kate und Prinz William lassen ihre Termine sausen und können dort in aller Ruhe mit den Kindern gemeinsam backen und Koch-, Kunst- und Handwerksprojekte realisieren, an denen die Kinder gerne arbeiten wollen. Am liebsten aber dürften die drei royalen Racker ihre Zeit draußen verbringen und Ausflüge machen.

Bei Krönung von König Charles: Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George stehlen allen die Show Fotostrecke ansehen

In einem Video, dass das (damals) Herzogspaaar von Cambridges anlässlich ihres 10-jährigen Hochzeitstages im Jahr 2021 veröffentlicht, gab es anschaulich seltene Einblicke in ihr außerdienstliches Leben. Prinzessin Kate verriet zudem im Podcast „Happy Mum, Happy Baby“, dass sie am glücklichsten sei, wenn sie mit ihrer Familie draußen auf dem Land sei und sie alle so richtig dreckig würden.

Auch sagte sie der Moderatorin: „Jemand hat mich neulich gefragt, woran sich meine Kinder aus ihren Kindertagen erinnern sollen? Und ich dachte, das ist eine wirklich gute Frage [. . .] sind es gemeinsam gemachte Matheaufgaben? Oder eher ein Lagerfeuer, das wir angezündet haben und herumsaßen und versuchten, Würstchen zu kochen, was nicht ging, weil es viel zu nass war“?

Insel Tresco: Geheimes Paradies im Privatbesitz Möglicherweise kehrt die royale Familie um Prinz William und Prinzessin Kate auch an den Ort zurück, wo sie schon in vergangenen Jahren gemeinsam bei einer Radtour gesichtet wurden. Die Insel Tresco ist deshalb ideal für die royale Sommerpause, da sie sich in Privatbesitz befindet. Prinz William verbindet mit Tresco darüber hinaus womöglich schöne Kindheitserinnerungen. 1989 verbrachte er mit seinen Eltern König Charles (74) und Prinzessin Diana (36, † 1997) sowie seinem Bruder Prinz Harry (38) einige Zeit dort. Für eine positive Verbindung zur britischen Insel spricht auch, dass Prinz William bereits nur mit Kate und George 2016 die kornische Insel besuchte. Von Tresco aus lassen sich herrliche Bootsausflüge und Erkundungstouren auf die nahegelegenen Inseln St. Mary‘s, St. Martin‘s, Bryher und St. Agnes machen. Auf den Inseln leben 2.153 Menschen, die sich auf nur fünf der 140 Inseln verteilen.

Auslandsreisen und Aktiurlaub mit Sportevents

Prinz William und Prinzessin Kate werden die Sommerferien mit ihren Kindern vermutlich ländlich oder auf einer Insel wie Tresco (re.) verbringen (Fotomontage). © Chris Jackson/dpa & imagebroker/Imago

Auch eine Auslandsreise stand schon auf dem Programm. Ein beliebtes königliches Reiseziel ist die Karibikinsel Mustique, die die Schwester der Queen Elizabeths II. (96, † 2022) Prinzessin Margaret (71, † 2002), bekanntermaßen „den einzigen Ort, an dem ich entspannen kann“ nannte. Der Prinz und die Prinzessin von Wales verbrachten auch einen Familienurlaub in Jordanien, wo sie für ihr Weihnachtskartenfoto 2021 posierten. Bisher trafen sich die Royal Family in Schottland, wo die Queen traditionell auf Schloss Balmoral die Sommermonate verbrachte. Ob König Charles und Königin Camilla (75) die Tradition fortsetzen werden, wird sich nun bald zeigen.

Es ist auch möglich, dass die Miniroyals ihre Eltern bei der einen oder anderen Sportveranstaltung begleiten. Im vergangenen Juli feierte George sein Wimbledon-Debüt in der Royal Box, um mit seinen Eltern das Herrenfinale zu verfolgen. Auch Prinzessin Charlotte hatte letzten August bei den Commonwealth Games einen aufregenden Solo-Tag mit Kate und William. Sie schaute sich eine Reihe von Veranstaltungen an, darunter ihren Favoritensport Turnen. Angeblich urlaubten die Royals auf der idyllischen Pirvatinsel Tresco, auf der Kate und William den letzten Sommerurlaub verbracht haben sollen. Verwendete Quellen: people.com, dailymail.co.uk