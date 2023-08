Bangen bei Albert und Charlène von Monaco: Werden jetzt düstere Geheimnisse enthüllt?

Von: Susanne Kröber

Charlènes gefeuerter Vertrauter Claude Palmero fordert Schadensersatz in Millionenhöhe. Pikant: Der langjährige Vermögensverwalter von Fürst Albert II. könnte sonst schmutzige Wäsche waschen.

Monaco – Sie kommen einfach nicht zur Ruhe. Kaum verstummen langsam die Gerüchte über eine mögliche Ehekrise bei Albert (65) und Charlène von Monaco (45), schon droht neues Ungemach. Ein Korruptionsskandal erschüttert den Felsenstaat, sodass sich Fürst Albert II. genötigt sah, Köpfe rollen zu lassen. Doch sein hartes Durchgreifen könnte jetzt Folgen haben, denn die Betroffenen könnten Skandale und Geheimnisse ausplaudern, die die Grimaldis gerne unter Verschluss gehalten hätten.

Millionenklage von Charlènes und Alberts Vermögensverwalter bringt die Grimaldis ins Schwitzen

Bereits seit 2021 schwellt der Konflikt um die angebliche Immobilienaffäre in Monaco an. In den sogenannten „Dossiers du Rocher“ (dt.: Akten des Felsens) wurden mehrere enge Mitarbeiter des monegassischen Fürstenpaares der Korruption und Bestechlichkeit beschuldigt, darunter Anwalt Thierry Lacoste (63), Kabinettschef Laurent Anselmi (61), Gerichtshofpräsident Didier Linotte (75) und Claude Palmero (67), der seit 2001 Vermögensverwalter von Fürst Albert II. und Charlène von Monaco ist und zuvor auch schon für Alberts Vater Fürst Rainier III. (81, † 2005) arbeitete.

Und ausgerechnet Palmero, der als Vertrauter und Unterstützer Charlènes im Palast gilt, könnte jetzt das fragile Glück der Fürstin zerstören. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP will der Vermögensverwalter seine Entlassung nicht einfach hinnehmen und verklagt die Grimaldis auf Schadensersatz in Höhe von rund einer Million Euro. In der Klage von Palmeros Anwalt Pierre-Olivier Sur (60) heißt es unter anderem: „Fürst Albert II. hat sich während seiner Regierungszeit vor seinen Untertanen und der ganzen Welt dazu beglückwünscht, dass Monaco ein Rechtsstaat ist. Leider gibt es Umstände, die ihn diesen Grundsatz vergessen lassen und die Gewalt der Willkür begünstigen“, zitiert AFP aus der Anklage.

Albert übergeht Charlène von Monaco bei Entscheidung Seine Entscheidung, einige enge Mitarbeiter zu ersetzen, besprach Fürst Albert nicht etwa mit Ehefrau Charlène, sondern mit seinen Schwestern Caroline (66) und Stéphanie (58). „Alles wird in Absprache mit ihnen gemacht, besonders wenn es um das Vermögen der Familie geht“, so Albert im Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro.

Partys, Affären, uneheliche Kinder, Trennungsgerüchte: „Es wurden alle Geheimnisse gelüftet“

Während Fürst Alberts Anwalt Jean-Michel Darrois (76) von einer „Ermessensentscheidung des Königshauses“ spricht, könnte Claude Palmero bereits über andere Mittel und Wege nachdenken, um sich an Albert und Charlène von Monaco zu rächen. Sein Druckmittel? Er kennt die Fürstenfamilie seit Jahrzehnten und verfügt über Insiderwissen wie kaum ein anderer. Mitte Juli soll es laut Le Monde zu mehreren Hausdurchsuchungen bei den Verdächtigen gekommen sein, darunter auch bei Palmero. „Es wurden alle Geheimnisse gelüftet, sowohl persönliche als auch staatliche“, so dessen Anwalt Sur.

Claude Palmero kannte Fürst Albert bereits lange bevor dessen heutige Ehefrau Charlène in sein Leben trat. Der Vermögensverwalter könnte über die wilde Party-Vergangenheit des monegassischen Fürsten auspacken, dem unter anderem Affären mit Claudia Schiffer (52) und Naomi Campbell (53) nachgesagt wurden. Immer wieder wird auch spekuliert, ob Albert neben Jazmin Grace Grimaldi (31) und Alexandre Coste (19) noch weitere uneheliche Kinder hat – Palmero dürfte es wissen.

Als enger Vertrauter von Charlène weiß er auch, was genau hinter den gesundheitlichen Problemen der Fürstin steckte, die Charlène 2021/2022 aus der Bahn warfen. Und er dürfte auch zu den Wenigen zählen, die tatsächlich wissen, wie es um die Ehe des Fürstenpaares tatsächlich bestellt ist. Bleibt abzuwarten, welche Folgen der radikale Umbruch im Fürstentum für Albert und Charlène am Ende haben wird. Verwendete Quellen: lefigaro.fr, bild.de, lemonde.fr, afp.com