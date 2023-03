Entscheidung stand schon 2021 fest: „Bergretter“-Star Ferdinand Seebacher spricht über Serien-Aus

Von: Lukas Einkammerer

In der zweiten Folge der neuen „Bergretter“-Staffel verließ Ferdinand Seebacher die ZDF-Heimatserie. Die Entscheidung auszusteigen fiel er jedoch schon vor zwei Jahren.

Ramsau – Gleich zu Beginn der 14. „Bergretter“-Staffel, die beim ZDF den Programmplatz von „Der Bergdoktor“ übernommen hat, müssen sich die Zuschauer von zwei bekannten Gesichtern verabschieden. Sowohl Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) als auch ihr Freund Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) verlassen Ramsau. Eine schwere Entscheidung, die bei Ferdinand aber schon lange feststand.

„Sehr emotional“: „Bergretter“-Star Ferdinand Seebacher steigt nach vier Jahren bei ZDF-Serie aus

Es sind traurige Szenen, die sich gleich zu Beginn der neuen „Bergretter“-Staffel abspielen. Jessika Pollath stürzt bei einer waghalsigen Rettungsaktion eine Klippe hinab und stirbt mit dem Ende der Premierenfolge den Serientod. Ist ein Abschied schon schlimm genug, sagt in der nächsten Episode „Altes Eisen“ auch Simon Plattner Lebewohl. Der Tod seiner Freundin wiegt schwer auf ihm und in einer emotionalen Szene trennen sich seine Wege von den Bergrettern um Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46).

Im Interview mit Webtalkshow spricht Ferdinand Seebacher über seinen Abschied aus der idyllischen Ortschaft Ramsau nach vier Jahren. „Ich wusste, das sind meine letzten Drehtage und die waren alle sehr emotional“, erinnert sich der gebürtige Steirer. „Es war ein Abschied und an dem Drehtag wusste ich, das ist mein letztes Treffen mit (…) Sebastian Ströbel und das war schon auch traurig. Dementsprechend fiel es mir recht leicht, diese Emotionen zu kreieren für die Szene.“

„Wie eine Trennung“: Ferdinand Seebacher beschloss „Bergretter“-Ausstieg schon vor zwei Jahren

Für das Fernsehpublikum kommt der Doppel-Abschied von Jessika Pollath und Simon Plattner als großer Schock, der tapfere Bergretter konnte sich aber schon lange darauf vorbereiten. Denn wie Ferdinand Seebacher verrät, sei sein Ausstieg bei der beliebten ZDF-Heimatserie bereits im September 2021 beschlossen worden – und war kein leichter Schritt. „Es ist nicht so, dass ich diese Entscheidung einfach aus dem Ärmel geschüttelt habe“, blickt er zurück, „Ich habe die sehr wohl überlegt. Das ist wie eine Trennung.“

Seit 2019 war Ferdinand Seebacher als Simon Plattner bei „Die Bergretter“ zu sehen. In der zweiten Folge der neuen Staffel endete seine Zeit in der ZDF-Heimatserie jedoch. © IMAGO/Future Image; ZDF/Barbara Bauriedl (Fotomontage)

Nachdem schon Maxi Warwel die Tür für ihre Figur offen gelassen hatte, erklärt auch Ferdinand Seebacher: „Mal gucken, was mit Simon so passiert und wo dessen Reise hinführt. Sag niemals nie.“ In den neuen „Bergretter“-Folgen (donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF) müssen Fans aber erstmal ohne die beiden auskommen. Indessen verriet auch Ines Lutz, warum sie als Anne einst bei „Der Bergdoktor“ ausgestiegen ist. Verwendete Quellen: ZDF/Die Bergretter/Folge vom 16. März 2023, YouTube/Webtalkshow