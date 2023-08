„Prinz William hat den Überblick verloren“: Knallharte Kritik wegen Entscheidung zu Prinz George

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Deutliche Worte von politischen Rängen: Dass Prinz William Prinz George womöglich eine Militärlaufbahn freistellt, findet, milde ausgedrückt, wenig Anklang.

Windsor – Prinz William (41) hat wie sein Vater König Charles III. (74) angekündigt, die Monarchie modernisieren zu wollen. Als der Thronfolger und seine Frau Prinzessin Kate (41) jedoch durchblicken ließen, sie würden mit der Tradition brechen, ihren Erstgeborenen Prinz George (10) eine militärische Ausbildung durchlaufen zu lassen, schlugen die Wellen der Empörung hoch. Die jahrhundertelange Gepflogenheit einfach abzuschaffen, lässt manche Experten sogar am Verstand des Prinzen zweifeln.

„Die Regeln sind jetzt anders“: Militärdienst für Prinz George kein Muss mehr?

Dass Prinz George, wie die Mail on Sunday berichtete, als zukünftige König sein Schicksal womöglich selbst bestimmen kann, ob er in die Militärstiefel-Fußstapfen von Papa treten will, bevor er sich am Thron niederlässt, sorgt für Aufsehen. Strategen können fast nicht glauben, dass William George hierin einen Freibrief erteilt haben könnte. Ann Widdecombe (75), ihres Zeichens britische Politikerin, vormaliges Mitglied der Conservative Party, seit 2019 Mitglied der Brexit Party sowie Autorin, diskutierte mit Journalist Dan Wootton (40) die Lage.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Georges Vater Prinz William, sein Onkel Prinz Harry (38), sein Großvater König Charles, seine Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) und Urgroßvater Prinz Philip (99, † 2021) dienten alle beim Militär. Widdecombe fehlten fast die Worte: „Ich finde es verrückt und ich denke, wenn William das wirklich beschlossen hat, hat er einfach den Überblick verloren.“ Es gäbe einen sehr guten Grund, warum Thronfolger bei den Streitkräften dienten und nicht etwa, weil es sich dabei um eine Kleinigkeit handeln würde.

Mail on Sunday - Diese Aussagen bringen Ann Widdecombe zur Weißglut „Die Regeln sind jetzt anders, er müsste nicht unbedingt der alten Formel folgen und zum Militär gehen“, so ein langjähriger Freund von Prinz William im Interview mit The Mail on Sunday über Prinz Georges Zukunft. „Theoretisch hindert George nichts daran, beispielsweise eine Karriere als Astronaut anzustreben, wenn er das möchte, und später König zu werden.“ Auch Prinzessin Charlotte könnte später mal einem ganz normalen Beruf nachgehen, wie der Familienfreund betont.

„Die Streitkräfte müssen das Gefühl haben, dass der König oder die Königin einer oder eine von ihnen ist“

Widdecombe holt aus: „Die Streitkräfte leisten dem Monarchen ihren Treueeid, falls der Monarch einen Kriegsbefehl unterzeichnet. Deshalb müssen sie, wenn sie dem Monarchen diesen Treueeid leisten, das Gefühl haben, dass er oder sie einer von ihnen ist.“ Schließlich geht es im Krieg um Leben und Tod. Die ehemalige Europaabgeordnete geht sogar noch weiter, als sie hinzufügt: „Wenn er [Prinz George] entscheidet, dass er kein königliches Leben will, respektiere ich das, aber dann gibt er sein Geburtsrecht auf.“

Ann Noreen Widdecombe kritisiert Prinz William nachdrücklich dafür, dass er Prinz George offenbar eine Freibrief erteilt hat, zum Militär zu gehen – oder eben auch nicht (Fotomontage). © Martyn Wheatley/Imago & PanoramiC/Imago & APress/Imago

Ein Blick in die Geschichte bekräftigt die harsche Position der Politikerin im Ruhestand. Der letzte britische Monarch, der Truppen in die Schlacht führte, war König Georg II. (77, † 1760) 1743 in Dettingen. Die verstorbene Queen Elizabeth II. diente in den 1940er Jahren im Auxiliary Territorial Service und im Women’s Royal Army Corps.

Prinz Harry war der jüngste blaublütige Brite, der an die Front ging. Der Herzog von Sussex diente 2007 und 2008 in Afghanistan. Er arbeitete als Forward Air Controller, befahl Luftangriffe auf Stellungen der Aufständischen und patrouillierte in feindlichem Gebiet. Später absolvierte er eine Ausbildung zum Apache-Hubschrauberpiloten beim Army Air Corps. Umso härter traf ihn die Entscheidung der Queen, die Militäruniform seit seinem Ausstieg an den Nagel zu hängen. Verwendete Quellen: gbnews.com