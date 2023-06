„Er ist ein verdammtes A****loch“: Kelly Osbourne attackiert Prinz Harry

Von: Volker Reinert

Kelly Osbourne - die Tochter von Kult-Rocker Ozzy Osbourne - ist in Rage. Als sie in einem Podcast-Interview auf Prinz Harry angesprochen wird, kann sie ihren Zorn ihm gegenüber nicht mehr zurückhalten.

Köln - Prinz Harry (38) bekommt aktuell von vielen Seiten sein Fett weg. Nun hat sich auch Sängerin Kelly Osbourne (38) über den Ehemann von Meghan Markle (41) geäußert - und das nicht gerade positiv. In dem Podcast „I‘ve Had It“ mit den Moderatorinnen Jennifer Welch und Angie Sullivan wurde über die Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai 2023 gesprochen, woraufhin Osbourne der Kragen über den royalen Aussteiger Harry platzte.

Kelly Osbourne ist „not amused“ über Prinz Harry

Jennifer Welch fand es demnach nicht gut, dass Harry nicht in der ersten Reihe neben seinem Bruder Prinz William (41) saß, sondern in Reihe drei. So sagte Welch: „Es wäre mir egal, was mein Sohn getan hat. Wenn ich gekrönt werden würde, würde er in der ersten Reihe sitzen“. Damit spielte Welch auf das Zerwürfnis zwischen Harry und seiner Familie an, die der Prinz vor allem dadurch befeuerte, Anfang des Jahres 2023 ein Enthüllungsbuch mit dem Namen „Spare“ (in Deutschland unter dem Buchtitel „Reserve“ erschienen) zu veröffentlichen.

Damit bot sie Osbourne allerdings eine Steilvorlage. Die 38-Jährige antwortete lautstark: „Ich denke, dass Harry ein verdammtes Ar***loch ist, das tue ich“. Weiter fährt sie fort: „Er ist ein jammernder, wimmernder, sich beschwerender, wehleidiger Mensch. Jeder hat ein hartes Leben.“ Auch spielte Kelly Osbourne auf den Harry-Skandal 2005 an, als er auf einer Party in Nazi-Uniform erschien: „Du warst der Prinz eines verdammten Landes, der sich als verfluchter Nazi verkleidete, und jetzt willst du als Papst zurückkehren. Leck mich am Ar***.“

Prinz Harrys Leben mit Meghan Markle Prinz Harry lernte die Ex-Schauspielerin Meghan Markle 2016 kennen und lieben. Am 27. November 2017 wurde die Verlobung publik gemacht. Auf Windsor Castle gaben sie sich am 19. Mai 2018 das Ja-Wort. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (geboren am 6. Mai 2019) und Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (geboren am 4. Juni 2021). Im Jahr 2020 entschieden sich Harry und Meghan gegen ein royales Leben in Großbritannien und wanderten in die USA aus. Seit dem Ausstieg aus dem Königshaus kam es zu mehreren Skandalen und Zerwürfnissen. Vor allem das Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021, die sechsteilige Netflix-Doku namens „Harry & Meghan“ (2022) und Harrys Enthüllungsbuch Anfang 2023 sorgten für große mediale Aufmerksamkeit.

Nach Kritik an Harry: Auch Kelly Osbourne wird nun kritisiert

Nach den Vorwürfen gegenüber Prinz Harry muss sich auch Osbourne Kritik aussetzen. So sind auf der Instagram-Seite „ivehaditpodcast“ folgende Kommentare zu lesen: „Warum interessieren sich so viele Menschen für ihn? Lasst ihn einfach sein Leben leben. Wir wissen alle nicht, wie sein bisheriges Leben war. Wenn er kein Royal mehr sein möchte, sollte er das Recht dazu haben“.

Ein weiterer Kommentar lautet: „Kelly‘s Aussagen sind ein absolutes No-Go für mich. Total überzogen und wen interessiert eigentlich ihre Meinung?“ Derweil gibt es auch bei Harrys Ehefrau Neuigkeiten: Spotify beendet die Zusammenarbeit mit Meghan Markle. Verwendete Quellen: Instagram/ivehaditpodcast, bild.de, vip.de