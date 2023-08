„Er macht nichts“: Prinz Harry kassiert bei Start-up ab – aber wofür eigentlich?

Von: Susanne Kröber

Ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens BetterUp gehen jetzt gegen Prinz Harry auf die Barrikaden. Denn der sitzt offenbar untätig in der Geschäftsführung und lässt sich das teuer bezahlen.

Montecito – „Mir persönlich gibt es so viel, anderen Menschen zu helfen. Im Dienste anderer zu stehen, ist das, was mich antreibt und mich jeden Tag aufstehen lässt“, verkündete Prinz Harry (38) vollmundig im März bei einer Veranstaltung des kalifornischen Start-up-Unternehmens BetterUp. Zwei Jahre zuvor stieg Harry als Chief Impact Officer bei dem Technologieunternehmen ein, BetterUp-CEO und Mitbegründer Alexi Robichaux sprach damals von einer „bedeutungsvollen Rolle“ für den Ehemann von Meghan Markle (42).

Prinz Harry verdient bei BetterUp im siebenstelligen Bereich – Mitarbeiter haben dafür null Verständnis

„Als Chief Impact Officer von BetterUp ist es mein Ziel, kritische Dialoge über psychische Gesundheit anzustoßen, unterstützende und mitfühlende Gemeinschaften aufzubauen und ein Umfeld für ehrliche und verletzliche Gespräche zu schaffen“, so Prinz Harry damals in einem Blog-Eintrag des in San Francisco ansässigen Unternehmens. Dafür soll der zweifache Vater laut Daily Mail ein Gehalt im siebenstelligen Bereich kassieren. Was Prinz Harry für diese Summe allerdings als Gegenleistung bietet, ist zumindest den dortigen Mitarbeitern offenbar völlig schleierhaft.

Vor Kurzem entließ BetterUp mehr als hundert Angestellte, von denen einige gar nicht gut auf den royalen Kollegen zu sprechen sind. Am Anfang habe man Prinz Harrys Engagement noch „cool“ gefunden, doch inzwischen stünde der gute Ruf der Coaching-Plattform auf dem Spiel. „Jeder Artikel erwähnt seine Rolle bei BetterUp und zieht dann über [ihn und Meghan Markle] her… Der Saft ist das Auspressen nicht wert“, zitiert Daily Mail einen Angestellten. Zu Prinz Harrys täglichen Aufgaben befragt, gab ein Mitarbeiter die knallharte Einschätzung ab:

Wie ich das sehe, macht er überhaupt nichts.

Große Worte, wenig Einsatz? Meghans und Harrys Arbeitseifer wird bemängelt

Nichts das erste Mal, dass sich Selbstbild und Außenwahrnehmung bei Prinz Harry und Meghan Markle stark voneinander zu unterscheiden scheinen. Bereits nach dem geplatzten Deal mit Spotify wurden den Sussexes mangelnder Arbeitseifer vorgeworfen. „Das, was mich am meisten stört, ist, dass sie nicht hart arbeiten wollen“, erklärte die amerikanische Journalistin Megyn Kelly (52) im Interview mit GB News, nachdem Meghan Markles Podcast „Archetypes“ nach nur zwölf Folgen ein Ende fand.

„Das ist zu über 50 Prozent der Grund, warum sie die königliche Familie verlassen haben: Sie wollten nicht hart arbeiten. Sie wollten nur die ganzen Auszeichnungen, sie wollten nicht zu den Zeremonien zum Durchschneiden der Bänder gehen, sie wollten die Kronjuwelen tragen“, so Kellys hartes Urteil über Meghan und Harry. Dennoch werden sich Prinz Harry und Meghan Markle vermutlich nicht beirren lassen, denn sie sind überzeugt, dass es eine Hasskampagne gegen sie gibt. Das siebenstellige Gehalt dürfte die Sussexes zumindest trösten. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, betterup.com, gbnews.com