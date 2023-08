Christin Stark erkrankt: „Schlager des Monats“ bekommt Ersatz-Moderator

Am Freitagabend läuft wieder „Schlager des Monats“. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen dann aber auf Christin Stark verzichten, denn die Sängerin und Moderatorin ist erkrankt. Das ist ihr Ersatz.

Leipzig – Eigentlich führt Schlagersängerin Christin Stark (33) seit Anfang 2023 durch die MDR-Sendung „Schlager des Monats“. In der nächsten Ausgabe am 4. August, ab 20:15 Uhr, wird sie aber nicht zu sehen sein. Stattdessen springt ein den Zuschauerinnen und Zuschauern bekannter Kollege für sie ein.

Christin Stark fällt krank aus: Das ist der Ersatzmoderator

Die Schlagersängerin, die seit April 2020 mit ihrem Kollegen Matthias Reim (65) verheiratet ist und mit ihm eine gemeinsame Tochter hat, kann „aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung“ nicht moderieren, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) mitteilt. Die am häufigsten gespielten Schlager-Hits wird stattdessen Peter Heller präsentieren.

„Wir bedauern sehr, dass Christin Stark in dieser Ausgabe der Sendung aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kann und wünschen ihr von ganzem Herzen eine schnelle Genesung“, erklärt die Redaktion des Formats. „Wir freuen uns, dass wir kurzfristig Peter Heller dafür gewinnen konnten.“

Heller ist dem Publikum bereits bekannt, da er seit Beginn der Sendung regelmäßig Promis hinter den Kulissen trifft. Musikfans kennen den Moderator zudem etwa aus „Die verrückten Schlagershowhighlights“ und „Musik für Sie“, wo er an der Seite von Uta Bresan (58) zu sehen war.

Das sind die „Schlager des Monats“-Gäste der neuen Ausgabe

Auch mehrere Gäste, die demnach einige Neuigkeiten verraten werden, erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit dabei am Freitagabend sind die unter anderem aus „Deutschland sucht den Superstar“ bekannte Sängerin Mandy Mettbach, Schlagersänger Vincent Gross (26) und Kollege Christian Lais (60).

Nach der Ausstrahlung am 4. August im MDR ist das Ganze auch noch einmal am Sonntag ab 20:15 Uhr im Norddeutschen Rundfunk (NDR) zu sehen. Danach gibt es die Show für rund einen Monat in der ARD-Mediathek. Für Aufsehen sorgte zuletzt auch ein anderer Schlagerstar: Mickie Krause zeigte sich jüngst auf einem 30 Jahre alten Foto ohne Perücke. Verwendete Quellen: MDR