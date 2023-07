„Er schoss auf seinen kleinen Bruder“: Neue schaurige Details belasten Juan Carlos

Neue Details zeigen den tragischen Unfalltod Alfonso of Bourbon in neuem Licht. Die Aussagen von Viktor Emanuel von Savoyen in einer Netflix-Doku belasten Altkönig Juan Carlos schwer.

Madrid – Spaniens Monarchie unter König Felipe VI. von Spanien (55) leidet noch heute unter den Altlasten, die sein Vater Juan Carlos (85) hinterlassen hat. Mit seiner Frau Letizia (50) betreibt er seit Jahren Schadensbegrenzung, um den Scherbenhaufen aufzuräumen, den Altkönig Juan Carlos mit seiner Flucht aus Spanien hinterlassen hat. Der einst beliebte Monarch lebt seit 2022 im Exil in Abu Dhabi. Sein Ruf ist mittlerweile ruiniert. Mit Schmiergeldern und einem gigantischen Steuerbetrugs-System soll er ein Vermögen von rund zwei Milliarden Euro angehäuft haben. Jetzt belasten ihn Aussagen aus einer aktuellen Netflix-Doku schwer.

Weil der Ton noch an ist, kommen Details zum Unglück, bei dem Alfonso stirbt, zu Tage

Nun kommen neue Details ans Licht. Mehr oder weniger unfreiwillig erzählt Viktor Emanuel von Savoyen (86), ein Weggefährte von Juan Carlos, nach den Aufnahmen für die Netflix-Dokumentation „Der König, der nie einer war“ grausame Einzelheiten: „Juan Carlos erschoss seinen kleinen Bruder. Nicht direkt, sondern durch die Garderobe“, sagt von Savoyen in einer neuen Netflix-Dokumentation. Das Filmteam hat die Kamera bereits abgeschaltet, doch die Mikrofone sind noch an. Die Worte Savoyens sind im Abspann der letzten Folge zu hören. Er kenne noch weitere Geschichten, die er nicht erzählen könne, auch über Juan Carlos, dann berichtet er von den Einzelheiten.

Viktor Emanuel von Savoyen erzählt nun in „Der König, der nie einer war“, er sei vor Ort gewesen: „Wir waren im Exil und trieben uns am Strand von Cascais herum“. Wie die spanische Königsfamilie, die im portugiesischen Estoril residierte, als Diktator Francisco Franco (82, † 1975) in Spanien an der Macht war, war auch Savoyen als letzter Kronprinz des italienischen Königreichs (Abschaffung der Monarchie 1946) die meiste Zeit in Portugal, wo es 1956 zu der Tragödie um Juan Carlos kam. Bis heute ist nicht zweifelsfrei geklärt, wie es wirklich zum Tode Alfonsos kam.

Warum lebt Juan Carlos im Exil? Die spanische Behörden leiteten gegen Juan Carlos insgesamt drei Ermittlungen ein. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche und des Steuerbetrugs, um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen, um angeblich nicht deklarierte Spendeneinnahmen und auch um geheime Bankkonten im Ausland. Zur Abwendung eines Strafverfahrens wegen Steuerbetrugs zahlte Juan Carlos mehr als fünf Millionen Euro an Steuerschulden nach, wie sein Anwalt damals bestätigte. Juan Carlos musste sich auch mit Korruptionsvorwürfen auseinandersetzen, letztendlich floh er ins Exil nach Abu Dhabi. Felipes Schwager Iñaki Urdangarin (55) landete nach seinem Prozess wegen Veruntreuung, Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäsche 2018 sogar im Gefängnis, kam aber wieder auf freien Fuß.

Savoyen war ganz zufällig dort

Der Off-the-Record-Bericht Savoyens stützt die Version, dass Alfonso unglücklicherweise in einer Art Spiel der beiden Brüder getötet wurde. Aber auch, dass Juan Carlos auf ihn zielte. Sein Fazit zu dem Tod des erst 14-jährigen Alfonsos: „Er war ganz zufällig dort. Es war ein Unfall. Ich habe meine Waffe sofort versteckt, sonst hätten sie mir die Schuld gegeben.“ Auch Savoyen trug also eine Waffe. Viele Versionen kursieren über den Tathergang: Juan Carlos soll auf seinen Bruder gerichtet und abgedrückt haben – ohne zu wissen, dass sie geladen war. In einer weiteren Variante heißt es, Alfonso habe seinem Bruder beim Öffnen der Zimmertür einen Stoß verpasst, dabei habe sich der Schuss gelöst.

In einer Art Spiel unter Brüdern soll sich ein Schuss aus Juan Carlos (links) Waffe gelöst haben, die Alfonso (Mitte) tödlich traf. Viktor Emanuel von Savoyen bringt in der Dokumentation „Der König, der nie einer war“ (Netflix) neue Details ans Licht. © Raul Terrel/Imago & Zuma/Imago & Mimmo Carriero/Imago

Juan Carlos (damals 18) besucht zum Zeitpunkt des Unfalls die Militärschule im spanischen Saragossa. Er kam auf Besuch nach Estoril, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Am Abend ging Alfonso zu seinem großen Bruder ins Zimmer. Gegen 20:30 Uhr kam es dort zu dem dramatischen Schuss. Im Beisein von Juan Carlos sollte sich der 14-jährige beim Reinigen einer Waffe aus Versehen selbst erschossen haben. So teilte es die spanische Botschaft am nächsten Tag mit. Was wirklich an dem Gründonnerstag geschah, dürfte wohl immer ein Geheimnis bleiben. Erst 60 Jahre später sprach Juan Carlos über den Fall und sagte in einem Interview: „Ich habe ihn sehr geliebt“. Wie Alfonso starb, sagte er nicht. Juan Carlos Flucht aus Spanien liest sich wie ein Krimi, mit Geheimnissen zu leben, hört offenbar zu seinem Leben. Verwendete Quellen: Netflix, bild.de