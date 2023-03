Erste Worte nach Zarrella-Trennung: „Dabei möchte ich es belassen“

Von: Lisa Klugmayer

Kurz vor der geplanten Hochzeit haben Stefano Zarrella und Romina Palm ihre Trennung bekannt gegeben. Nun meldet sich der Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella mit einem Statement selbst zu Wort.

Update vom 13. März; 09:00 Uhr: Jetzt ist es offiziell. Stefano Zarrella und Romina Palm haben sich getrennt, das hat der Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella auf Instagram bekannt gegeben. In einem langen Statement schreibt er: „Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht es zu erfahren: Romina und ich haben uns getrennt“. Es habe für eine Beziehung am Ende einfach nicht mehr gereicht. „Es fällt mir schwer zu realisieren, aber wir werden ab nun getrennte Wege gehen. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich es mit diesem Post dabei belassen möchte und nun versuche, gemeinsam mit Euch nach vorne zu schauen.“ Zum Schluss bedankt sich der 32-Jährige noch für den Support seiner Fans.

Auch Romina meldet sich bei Instagram mit einem ähnlich formulierten Post: „Wie ihr seit Donnerstag wahrscheinlich schon wisst, gehen Stefano und ich getrennte Wege. Dabei möchte ich es belassen und mit euch nach vorne blicken!“

Stefano Zarrella und Romina Palm melden sich bei Instagram mit einem ersten Statement zu ihrer Trennung zurück © Instagram: stefanozarrella & rominapalm

Erstmeldung vom 10. März: Köln – Es scheint gerade eine Trennungswelle durch Promi-Deutschland zu rollen: Zuerst Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30), dann Iris (55) und Peter Klein (55) und nun soll es das nächste VIP-Pärchen getroffen haben. Es gibt Gerüchte, dass sich Stefano Zarrella (32), der kleine Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella (45), und GNTM-Kandidatin Romina Palm (23) getrennt haben sollen.

Nach Stefan Mross und Iris Klein: Gerüchte über Zarrella-Trennung

Im Februar 2021 kamen Stefano Zarrella und Romina Palm zusammen und schienen die perfekte Beziehung zu führen. Auf Instagram turtelten sie öffentlich, jeder sollte wissen wie glücklich sie sind. Nur wenige Monate später verlobten sich der Bruder von Schlager-Star Giovanni Zarrella und die GNTM-Teilnehmerin. Doch jetzt soll das Paar getrennte Wege gehen, das bestätigte ein Insider gegenüber RTL.

Erstes Anzeichen für eine Trennung: Erst am Freitag verschwand Romina aus Stefanos Instagram-Profilbeschreibung, wenig später zog sie nach. Das mag jetzt banal klingen, aber für zwei Influencer, die ihre Beziehung öffentlich teilen, ist das ein großes Ding. Außerdem war Stefano am Mittwoch auf großer Pressetour für sein erstes Kochbuch. Mit dabei war die gesamte Zarrella-Familie: Mama, Papa, Schwester und sogar Giovanni Zarrella – von Romina keine Spur. Zu dem Familienfoto schreibt er: „Alles, was zählt“.

Stefano Zarrella und Romina getrennt? Noch schweigen beiden eisern

Romina und Stefano haben sich noch nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert. Presseanfragen blieben bis dato unbeantwortet. Während sich der Food-Influencer also während der angeblichen Trennung auf seine Karriere konzentriert, setzt die GNTM-Kandidatin auf die Unterstützung ihrer Freundinnen. In ihren Instagram-Storys postet sie ein süßes Selfie von ihr und Model-Kollegin Elisa Schattenberg. Ungeschminkt und im Jogginganzug schreibt Romina unter das gemeinsame Foto: „Freunde fürs Leben“.

Sind sie getrennt oder nicht? Beide schweigen noch, lenken sich aber getrennt voneinander ab. © Instagram/Stefano Zarrella & Instagram/Romina Palm

Verwendete Quellen: RTL