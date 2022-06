Erster Auftritt der Queen – Herzogin Kate strahlt in Weiß bei Trooping the Colour

Von: Annemarie Göbbel

Queen Elizabeth II. beobachtet gestützt auf einen Gehstock vom Balkon des Buckingham Palstes aus die Geburtstags-Parade Trooping the Colour. © Jonathan Brady/dpa

Endlich ist es so weit! Großbritannien feiert den Geburtstag von Queen Elizabeth II. mit der Trooping the Colour Parade, bei der Herzogin Kate mit ihren Kindern in der Kutsche strahlte.

London – Wie üblich nahm Herzogin Kate (40) in einer Pferdekutsche an der Geburtstagsparade teil, die zur Auftaktveranstaltung von Queen Elizabeth II. (96) 70. Thronjubiläums erkoren wurde. Doch dieses Jahr hatte sie Überraschungsgäste dabei: ihre drei Kinder! Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und sogar Prinz Louis (4) gaben ihr Kutschendebüt an der Seite ihrer Mutter Kate und Camilla, Herzogin von Cornwall (74).

Doch die Monarchin überstrahlte sie alle bei ihrem Auftritt.

Zum feierlichen Auftakt erschien Prinz William (39) wie in der viel beachteten Probe an der Prozession hoch zu Ross in schmucker Militäruniform und mit Bärenfellmütze. Kate entschied sich für ein weißes Kleid von Alexander McQueen, dem Designer ihres Hochzeitskleides, und einen weiß-blauen Hut von Philip Treacy, den sie schon bei anderer Gelegenheit getragen hatte. Beim Schnitt des Kleides ging Kate kein Risiko ein: Ähnliche Kleider besitzt die Herzogin bereits in mehreren Farben.

Dann richteten sich aller Augen auf den Balkon des Buckingham-Palastes und tatsächlich erschien Queen Elizabeth II. (96). Sie trat gekleidet in ihrer Lieblingsfarbe Blau neben ihrem Cousin, dem Herzog von Kent (86) auf den Balkon, wo sie von frenetischem Jubel begrüßt wurde.

Zum Vorbeiflug der Royal Air Force gesellten sich auch Herzogin Kate, Prinz William, die Cambridge-Kinder sowie die Herzogin Camilla neben einem strahlenden Prinz Charles (73) auf den Balkon, während die Mall eröffnet wurde und die Menschenmassen, die mit der Queen ihr Thronjubiläum begehen wollten, Richtung St. James Park und Buckingham-Palast strömten. Viele hatten schon früh kampiert, um sich einen guten Platz mit Sicht auf die Royals zu sichern.

Es ist das erste Trooping the Colour für den Herzog und die Herzogin von Cambridge seit 2019, da die Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der COVID-19-Pandemie massiv reduziert wurde. Queen Elizabeth nahm 2020 alleine an eine Miniversion teil und wurde 2021 nach dem Tod ihres Mannes, Prinz Philip (99, † 2021) , ebenfalls von ihrem Cousin Prinz Edward dem Herzog von Kent, begleitet.

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40), die erstmals mit ihren Kindern nach London gekommen sind, waren während der Parade am Fenster des Buckingham-Palastes mit Blick auf den Whitehall Paradeplatz zu sehen. Herzogin Meghan zeigte sich spielend mit den royalen Kindern Savannah Phillips (11), ihrer Schwester Isla (10) und Lena Tindall (3) in einem schwarzen Kleid mit Hut und schwarzer Riesenschleife.