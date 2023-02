„Er ließ sie dumm aussehen“: Darum lud Oprah Winfrey Harry und Meghan nicht zur Geburtstagsparty ein

Stars feiern ohne sie

Ihren 69. Geburtstag feierte Oprah Winfrey mit Hollywoods A-Liga, aber ohne Prinz Harry und Meghan Markle. Dabei gilt die Talkshow-Ikone als enge Vertraute der Sussexes.

Los Angeles – Im März 2021 sorgte das Interview von Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) mit Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey für weltweite Schlagzeilen. Die Herzogin und der Herzog von Sussex zeigten sich ganz vertraut mit US-Superstar Winfrey, präsentierten ihr unter anderem stolz ihren Hühnerstall. Nicht erst seitdem zählen Meghan und Harry Oprah zu ihren engsten Vertrauten in Los Angeles. Doch jetzt feierte Winfrey ihren 69. Geburtstag mit einem absoluten Staraufgebot – nur von Harry und Meghan war weit und breit nichts zu sehen.

Ohne Meghan und Harry: Oprah Winfrey feiert lieber mit Kim Kardashian, Heidi Klum und Jennifer Lopez

Oprah Winfrey feierte ihren 69. Geburtstag am 29. Januar, parallel hatte „Eyebrow Queen“ Anastasia Soare (66) zum 25. Jubiläum ihres US-Kosmetikunternehmens „Anastasia Beverly Hills“ geladen. Zahlreiche Hollywood-Superstars posteten Bilder der Mega-Party bei Instagram, dabei ist unter anderem zu sehen, wie eine strahlende Oprah mit einer Torte und einem Geburtstagsständchen gefeiert wird.

Kim Kardashian (42), Heidi Klum (49), Sharon Stone (64), Jessica Alba (41), Jennifer Lopez (53), Priyanka Chopra (40), Sofía Vergara (50), Rita Wilson (66) – die Gästeliste konnte sich wahrlich sehen lassen. Erfolgreiche Powerfrauen feierten zusammen, nicht (mehr) zu diesem illustren Kreis zu gehören scheint Meghan Markle. „Brüskierungen wie diese zeigen, dass sich das Blatt bei den Sussexes wendet – und dass sich das Wagnis nicht ausgezahlt hat, bei dem sie die lebenslange Pflicht, ein arbeitender Royal zu sein, gegen das Geld und den Ruhm, eine Berühmtheit zu sein, eingetauscht haben“, schreibt Royal-Expertin Kara Kennedy in ihrer Kolumne für The Spectator.

Meghan und Harry bei Oprah – Das Interview Am 7. März 2021 wurde in den USA das Interview von Prinz Harry und Meghan Markle mit Talk-Star Oprah Winfrey ausgestrahlt. Darin äußerten sich Harry und Meghan zum ersten Mal ausführlich zu ihrem Rückzug aus der britischen Königsfamilie und ihrem Umzug nach Kalifornien. Im Gespräch warf das Paar den Royals rassistische Tendenzen vor und prangerte die mangelnde Unterstützung für Meghan Markle an. Das Interview sorgte weltweit für große mediale Aufmerksamkeit.

„Er ließ sie dumm aussehen“: Darum ist Oprah Winfrey nicht gut auf Prinz Harry zu sprechen

Oprah Winfrey soll verärgert sein, dass Prinz Harry in einem TV-Interview zur Veröffentlichung seiner Biografie „Reserve“ („Spare“) betont hatte, Meghan und er hätten nie behauptet, dass die britische Königsfamilie rassistisch sei. Das widerspricht einer der heftigsten Aussagen in dem Interview, das Harry und Meghan Oprah Winfrey 2021 gaben. „Man kann gut verstehen, warum Oprah das Paar nach Harrys neuesten Enthüllungen nicht bei ihrer Geburtstagsparty haben wollte“, so Kara Kennedy. „Während seiner Promo-Tour für seine Autobiografie hat er sie – fast drei Jahre nach ihrem Skandal-Interview – dumm aussehen lassen.“

Zu viel Drama für Hollywoods A-Liga, die Prinz Harry und Herzogin Meghan aufgrund ihrer „Fähigkeit zum Teilen von den Gästelisten gestrichen hat“, erklärt Kennedy. Heftiger Gegenwind für die royalen Aussteiger, denn auch die Netflix-Bosse reagierten sauer auf Prinz Harrys Biografie und fordern jetzt eine ganz private Homestory von den Sussexes. Fraglich, ob weitere Enthüllungen Meghans und Harrys Ansehen in Hollywood wiederherstellen würden. Verwendete Quellen: express.co.uk, spectator.co.uk

