Stefan Mross sagt überraschend Auftritt bei „Stars in der Manege ab“: hat Evelyn Burdecki damit etwas zu tun?

Von: Claire Weiss

Am Samstag (10. Dezember) sollte Stefan Mross beim Dreh von „Stars in der Manege“ im Zirkus Krone teilnehmen. Nun sagte der Schlagerstar am Donnerstag allerdings ab. Ob Evelyn Burdecki ihn wohl vermissen wird?

München - Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) scheint Stefan Mross (47) auf eine populäre Therapie zu setzen: die der Ablenkung. Seit die Ehe mit dem DSDS-Star sein Ende genommen hat, war der 47-Jährige schon in einigen TV-Shows zu sehen. Auch am Samstag hätte er an Dreharbeiten teilnehmen sollen.

„Bin noch nicht fit“: Stefan Mross sagt Sat.1 Sendung ab

Doch der Schlagerstar wird in der Sat.1-Show „Stars in der Manege“ nun ersetzt, denn Stefan Mross kann auch gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. „Ich hatte Corona, lag die ganze Woche im Hotelzimmer in München. Bin immer noch nicht fit“, sagt er zu Bild.

Ob da wohl etwas läuft zwischen Evelyn Burdecki und Stefan Mross? © Imago

In der neuen Sendung „Stars in der Manege“ wagen sich Promis im Münchner Circus Krone an die Disziplinen Akrobatik, Magie, Clownerie und Feuer. Sie soll am Freitag, 30. Dezember und am 6. Januar 2023 jeweils um 20.15 Uhr im TV laufen. Durch die zwei Shows führen Jörg Pilawa (57) und Jana Ina Zarrella (45) als Zirkusdirektoren.

Stefan Mross und seine Anna-Carina 2016 lernten sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei „Immer wieder sonntags“ kennen und wurden kurze Zeit später ein Paar. Drei Jahre später machte der Schlagerstar seiner Liebsten im TV einen Antrag und 2020 heirateten sie - ebenfalls im Fernsehen. Nur zwei Jahre später, am 11. November 2022, gaben die beiden Sänger ihre Trennung bekannt

Evelyn Burdecki und Stefan Mross sollten eigentlich zusammen antreten

Auch Evelyn Burdecki (34) wird bei der Zirkus-Show zeigen, was sie als Artistin drauf hat und probt bereits fleißig. Mit Stefan Mross stand sie schon vor wenigen Tagen zusammen vor der Kamera - ebenfalls für Sat.1. Für die Sendung „Die Comedy Märchenstunde“ reisten der Realitystar und der Schlagersänger nach Warschau und hatten dort augenscheinlich eine gute Zeit zusammen.

Bei „Stars in der Manege" wird Evelyn Burdecki nun auf Stefan Mross verzichten müssen. Während um eine Beziehung von Stefan Mross und Evelyn Burdecki noch wild spekuliert wird, hat dessen Ex schon längst einen neuen Mann in ihrem Leben. In Salzburg turtelt Anna-Carina Woitschack mit ihrem Daniel und zeigt sich ganz verliebt.