Experten sicher: Helene Fischer hätte bei Akrobatik-Unfall sterben können

Teilen

Mehrere Experten haben sich den Trapez-Unfall von Helene Fischer in Hannover angeschaut und sind sich sicher: Die Schlagerqueen hatte Glück, dass sie nur mit einer Platzwunde davon gekommen ist.

Hannover – Der blutige Trapez-Unfall von Schlagerqueen Helene Fischer (38) ist in aller Munde. Mit einer Platzwunde im Gesicht ging die Sängerin am Wochenende in Hannover von der Bühne, das Konzert konnte nicht mehr fortgesetzt werden, da die tiefe Wunde im Krankenhaus genäht werden musste. Georg Strecker (65), Experte für Akrobatik und Trapez-Nummern und seit 25 Jahren Chef im Berliner Wintergarten (Varieté), ist sich sicher: Fischer hatte bei ihrem Unfall „großes Glück“.

Experte überzeugt: Helene Fischer hätte bei Trapez-Unfall sterben können

„Man muss eine Sache sehr realistisch sagen: Hut ab! Die Nummer, bei der sich Helene fallen lässt, war ein echter Profi-Trick. Das ist nichts, was man nebenbei nach ein paar Stunden Training so umsetzen kann. Wie sie und ihr Partner den Griff noch halten konnten, ist außergewöhnlich und ein großes Glück gewesen“, sagt Strecker der „Bild“-Zeitung im Interview.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Wäre die Sängerin abgestürzt, hätte es zu „noch viel schlimmeren Verletzungen“ kommen können. „Wenn in einem solchen Moment die Körperspannung weg ist und der Körper sich nicht mehr beim Sturz automatisch schützen kann, dann sind Brüche noch das kleine Problem. Dabei sind auch leider schon Akrobaten gestorben.“

Um die Akrobatik-Show von Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, so ausführen zu können, sei ein sehr intensives Training und eine hervorragende Muskulatur notwendig. „Fischer ist hervorragend muskulär vorbereitet. Bauch und Arme sind top in Form. Damit es bei der Koordination aber auch bestmöglich funktioniert, hilft nur intensives Training. Da muss jede Minute in der Vorbereitung genutzt werden“, betont Strecker.

Welche Konzerte stehen auf der „Rausch“-Tour noch an? Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Der Kopf müsse vollends frei von Ablenkungen sein, „und die Chemie mit dem Partner muss stimmen“. Allerdings gebe es laut Strecker „nie eine 100-prozentige Sicherheit“. Der Experte stellt klar: „Es kann immer passieren, dass die Trapez-Stange in gewissen Momenten einfach zwei, drei Zentimeter in die falsche Richtung schwenkt. Einen sichtbaren Fehler hat bei der Aktion keiner der beiden gemacht.“

Arzt ist sich sicher: Nackenmuskulatur hat Helene Fischer gerettet

Dr. Dr. Manfred Nilius (55), Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, erklärt der „Bild“-Zeitung außerdem, dass Fischers „scheinbar gute Nackenmuskulatur“ sie vor einer „schweren Genick-Verletzung“ bewahrt haben könnte. Bei ihrer Wunde handle es sich um „einen offensichtlich tiefen ‚Glabella-Cut‘, ein sensibler Bereich oberhalb der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen“.

Mehrere Experten haben sich den Trapez-Unfall von Helene Fischer in Hannover angeschaut und sind sich sicher: Die Schlagerqueen hatte Glück, dass sie nur mit einer Platzwunde davon gekommen ist. (Fotomontage) © dpa/Rolf Vennenbernd & dpa/Marcus Brandt

Dieser sei anschließend im Krankenhaus genäht worden, wie Fischer selbst in einem Statement auf Instagram erklärte. Ein Bruch sei nicht festgestellt worden. Ihr gehe es so weit gut, Fans sollen sich keine Sorgen machen. Nun wolle sich die Sängerin vorerst bei einer Pause erholen, „und wieder etwas auftanken“. Doch was bedeutet der Unfall für die verbleibenden Termine der „Rausch“-Tour? Verwendete Quellen: Bild-Zeitung, Instagram/Helene Fischer