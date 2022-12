Explosive Inhalte von Meghan und Harry: Netflix-Doku „schlimmer, als sich Royals vorstellen können“

Von: Susanne Kröber

Das britische Königshaus um König Charles III. wartet besorgt auf die Ausstrahlung der Netflix-Doku von Prinz Harry und Meghan Markle. Denn „Harry & Meghan“ soll noch explosivere Inhalte haben, als bisher angenommen.

Montecito – Die ersten Folgen wurden noch nicht einmal ausgestrahlt, doch schon schlägt die Netflix-Doku „Harry & Meghan“ meterhohe Wellen. Ein erster Trailer gab bereits einen Vorgeschmack auf die sechsteilige Dokumentation über Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41). Und der YouTube-Trailer lässt erahnen, dass die beiden nach ihrem Bruch mit der britischen Königsfamilie nicht auf Versöhnungskurs sind.

„Kriegserklärung“: Brisanter Trailer zu Harrys und Meghans Netflix-Doku sorgt für Wirbel

Im Trailer zu ihrer Netflix-Doku „Harry & Meghan“ zeigen sich Prinz Harry und Meghan Markle privat wie nie. Neben romantischen Kuss-Bildern und Hochzeits-Pics sind aber auch Aufnahmen einer weinenden Meghan zu sehen. „Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert“, erklärt Harry im Trailer der Dokumentation. „Ich musste alles tun, um meine Familie zu schützen.“ Welche Rolle Schwägerin Kate Middleton (40) in der Netflix-Doku zufällt, scheint auch festzustehen, sie wird im Trailer mit versteinerter, kalter Miene gezeigt

„Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand das als etwas anderes als eine Kriegserklärung ansehen könnte“, zitiert die britische Boulevardzeitung Daily Mail einen royalen Insider. Als besonderer Affront wurde gewertet, dass der Trailer just zu dem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, als Prinz William (40) und Kate ihre dreitägige USA-Reise bestritten. Streaming-Anbieter Netflix hat zwar offiziell noch keinen Starttermin für die Doku von Prinz Harry und Meghan Markle bekannt gegeben, es gilt aber als sicher, dass die ersten drei Teile von „Harry & Meghan“ ab dem 8. Dezember 2022 bei Netflix abrufbar sein werden.

Am 10. Januar 2023 werden Prinz Harrys Memoiren mit dem Titel „Spare" vom Verlag Penguin Random House veröffentlicht. Bereits der Titel sorgte für Schlagzeilen. Er ist eine Anspielung auf die Redewendung „the heir and the spare," also „der Erbe und sein Ersatz". Als jüngerer Bruder von Thronfolger Prinz William saß Harry sein Leben lang auf der Ersatzbank. Nun befürchtet man eine Abrechnung von Prinz Harry mit der britischen Königsfamilie.

Netflix-Doku von Prinz Harry und Meghan: „Absolut explosiv und sehr schädigend“

Ob die britische Königsfamilie tatsächlich vor der Veröffentlichung der Netflix-Doku von Prinz Harry und Meghan Markle zittert, ist Spekulation, laut Daily Mail sollen König Charles III. (74) und Queen Consort Camilla (75) das Thema schlicht „ermüdend“ finden. Doch „Harry & Meghan“ soll noch viel mehr Zündstoff beinhalten als bisher angenommen. „Ich denke wirklich, dass es schlimmer werden wird, als sich die Royals vorstellen können“, betont ein Netflix-Insider gegenüber The Mirror. „Mir wurde gesagt, dass es absolut explosiv und sehr schädigend sein wird.“

Für den Fall, dass Prinz Harry und Meghan Markle in ihrer Netflix-Doku diverse Bomben platzen lassen, gibt es offenbar bereits einen Plan, wie die Royals darauf reagieren wollen. Hochrangige Mitarbeiter sollen sich die ersten drei Folgen ansehen, um schnell passende Maßnahmen ergreifen zu können. „Wenn es notwendig ist, auf irgendetwas in den kommenden Folgen zu reagieren, können Sie sicher sein, dass die Reaktion schnell und aussagekräftig sein wird“, zitiert The Mirror eine hochrangige königliche Quelle. Prinz William und König Charles III. wollen dabei „eine einheitliche Front“ präsentieren.

Prinz Harry und Meghan oder Prinz William und Kate – wem wird die Netflix-Doku mehr schaden?

Bleibt die Frage, wer am Ende tatsächlich von der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ profitieren wird. Glaubt man dem Produktions-Insider, so könnten offenbar viele Zuschauer für Prinz Harry und Meghan Markle Partei ergreifen. „Einige Leute werden denken, dass Harry seine Familie verrät und dass das unverzeihlich ist. Aber wenn das, was schließlich ausgestrahlt wird, so erdbebenartig ist, wie wir glauben, dann könnte es gut für die Sussexes sein.“

