„Extreme Achterbahnfahrt“: Ehemaliger DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher leidet unter Castingshow-Stempel

Von: Melanie Habeck

2009 gewann Daniel Schuhmacher die sechste „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel. Im IPPEN.MEDIA-Gespräch verrät er nun, dass sein Castingshow-Sieg nicht nur Vorteile hatte.

Berlin – Das DSDS-Finale von 2009 sorgte mächtig für Schlagzeilen: Mit 50,47 Prozent wählten die Zuschauer Daniel Schuhmacher (36) zum Superstar – eine der knappsten Entscheidungen in der Geschichte der RTL-Show. Mit seiner ersten Single „Anything but Love“ stieg der Blondschopf anschließend direkt auf den ersten Platz der Charts ein. Auf IPPEN.MEDIA-Anfrage verrät der 36-Jährige, dass er sich auch heute noch hauptberuflich der Musik widmet – seine Castingshow-Zeit hat es ihm aber nicht immer leicht gemacht.

Wegen DSDS-Teilnahme: Daniel Schuhmacher hat mit Vorurteilen zu kämpfen

Vor Kurzem erklärte bereits ein anderer DSDS-Gewinner, dass ein Sieg der RTL-Show keinesfalls ein Erfolgsgarant ist: Laut Thomas Godoj (45) sucht das TV-Format gar nicht nach einem echten Superstar. Auch Daniel Schuhmacher hat die Schattenseiten seiner Castingshowteilnahme in den vergangenen Jahren zu spüren bekommen. „Es ist kein Geheimnis, dass es für Sänger mit meinem Background eine extreme Achterbahnfahrt ist. Ich würde lüge, wenn ich mich selbst als supererfolgreich bezeichnen würde“, offenbart er im Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Weiter erklärt Daniel Schuhmacher, dass er es aufgrund seiner DSDS-Vergangenheit vor allem in der Radiowelt schwer gehabt hätte. „Es gibt diesen Stempel, dass wir alle nur Aufmerksamkeit wollen und Fame“, begründet er seine Erfahrungen. Um dieses Klischee nicht zu bedienen, habe der Sänger auch sämtliche Reality-TV-Anfragen stets abgelehnt: „Ich wollte einfach, dass meine Musik für sich spricht und da wären solche Shows von meinem Gefühl her nicht das Richtige gewesen.“

Die sechste DSDS-Staffel sorgte für jede Menge Schlagzeilen „Deutschland sucht den Superstar“ sorgte 2009 nicht nur mit der knappen Finalentscheidung zwischen Daniel Schuhmacher (36) und Sarah Kreuz (34) für Wirbel, auch die anderen Kandidaten wurden heiß diskutiert. Allen voran Annemarie Eilfeld (33) ging sowohl mit ihren provokanten Auftritten als auch mit ständigen Streitereien mit der Jury und ihren Mitstreitern als „Super-Zicke“ in die DSDS-Geschichte ein. Auch Benny Kieckhäben (33) ist zahlreichen Zuschauern mit seiner auffälligen Art im Gedächtnis geblieben und in Formaten wie „Kampf der Realitystars“ nach wie vor im TV zu sehen. Vanessa Neigert (31) macht hingegen auch 14 Jahre nach ihrer DSDS-Teilnahme mit ihrer Stimme von sich reden: Sie hat sich mit Songs wie „Liebesliedphobie“ und „ Gefühle sterben niemals“ als Schlagersängerin einen Namen gemacht.

14 Jahre nach DSDS-Sieg: Daniel Schuhmacher macht nach wie vor Musik

Daniel Schuhmacher kann aber durchaus verstehen, dass sich einige seiner DSDS-Kollegen für eine Teilnahme in einem Realityformat entscheiden. „Ich meine, was bleibt vielen Kandidaten aus solchen Shows? Man sieht uns in der Medienwelt als verbrannt und will uns kaum in seriösen Bereichen bzw. Shows. Bei der Masse an Realityshows ist es lukrativ und viele machen das mittlerweile als Hauptberuf“, schildert der Musiker seine Sicht der Dinge.

Trotz des Gegenwinds hielt Daniel Schuhmacher an seinem Karrieretraum fest – und macht auch heute noch hauptberuflich Musik. „Ich habe 2020 ein eigenes Label gegründet und release meine Musik somit selbst. Ich habe mir immer gesagt, ich mache es, solange ich das Gefühl habe etwas geben zu können und auch solange es eben funktioniert“, verrät der 36-Jährige. Der diesjährige DSDS-Gewinner hat sich für einen anderen Weg entschieden: Sem Eisinger (29) ist wieder in seinen alten Beruf zurückgekehrt. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Daniel Schuhmacher