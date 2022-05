„Fand das alles sehr lustig“: Cathy Hummels äußert sich zu Liebes-Drama mit Mats und Celine

Von: Alica Plate

Cathy Hummels scheint sich über die Liebesgerüchte über Mats und Celine amüsiert zu haben © Screenshot/Instagram/cathyhummels/aussenrist15/celinebethmann

Die Gerüchte über die Liebschaften von Mats Hummels waren in den vergangenen Wochen das große Thema. Doch Cathy Hummels scheint die Gerüchte um ihren Mann mit Humor zu nehmen. Das stellte sie bei TikTok nun unter Beweis.

München - Cathy Hummels (34; alle News auf der Themenseite) musste in der letzten Zeit etliche Schlagzeilen über sich ergehen lassen. Denn das Interesse an die angeblichen Liebschaften ihres Mannes war riesig. Lange schwieg die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin zu den Vorwürfen an Mats Hummels - doch nun die Überraschung: Innerhalb eines TikTok-Videos nahm sie Stellung zu dem Thema, wie tz.de berichtet.

Cathy Hummels stellt ihr Familienglück immer wieder auf Instagram unter Beweis

Cathy Hummels brauchte in den vergangen Wochen definitiv ein dickes Fell. Während sie fleißig gemeinsame Fotos mit ihrem Mann Mats Hummels und Söhnchen Ludwig postete und so der ganzen Welt klarmachte, dass sie als Familie glücklich sind, wurden die Gerüchte um die Liebschaften ihres Mannes immer lauter.

Nachdem GNTM-Star Céline Bethmann auf Instagram ein Bild veröffentlichte, das sie gemeinsam mit dem Fußballer beim Dinner zeigte, stand für viele fest, dass zwischen den beiden etwas läuft. Bestätigt wurde dies von Mats allerdings nicht, weshalb Cathy Hummels die Situation mit Humor zu nehmen scheint.

Auf der Video-Plattform TikTok veröffentliche die taffe Moderatorin ein Video, auf dem sie ungewohnt offen zu verschiedenen Äußerungen ihrer Fans Stellung bezieht. Auf die Frage, warum sie sich über die Gerüchte bezüglich Céline und Mats so aufgeregt habe, entgegnet die hübsche Brünette gelassen: „Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt geäußert habe, ich fand das alles sehr lustig, was da passiert ist!“

Anschließend fügt sie hinzu: „Ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern ‚Die Soap des Sommers‘ und ich wollte schon immer mal in einer Soap mitspielen, also eigentlich ist alles gut!“ Cathy Hummels scheint das Liebeswirrwarr also mit einer guten Portion Humor zu nehmen.

Zum Lachen war dem TV-Star vor wenigen Tagen allerdings nicht zumute. Denn Cathy Hummels lag mit einer Mittelohrentzündung flach und hing deshalb sogar am Tropf. Verwendete Quellen: promiflash.de