Fans geekelt, Andrea Berg irritiert: Barbara Schöneberger schnüffelt im Live-TV an ihren Schuhen

Skurriler TV-Moment

Barbara Schöneberger nahm eine Geruchsprobe an den High Heels. Nein, nicht an ihren eigenen – sondern an denen von Andrea Berg.

Klagenfurt am Wörthersee – Barbara Schöneberger (49) ist für ihre nonkonformen Aktionen bekannt. Doch manchmal tut auch sie im Live-TV Dinge, bei denen andere die Stirn runzeln. So auch jetzt, als sie in Klagenfurt am Wörthersee die „Starnacht“ moderierte und im Speziellen einen Star besonders verwirrte: Andrea Berg (57). Die Moderatorin schien nämlich ein ungewöhnliches Interesse am Geruch der Schuhe der Sängerin zu haben.

Barbara Schöneberger: Sie riecht an den Schuhen von Andrea Berg

Andrea Berg war einer der Star-Gäste bei der „Starnacht am Wörthersee“ und trat bei der prestigeträchtigen Musikveranstaltung in Österreich, bei der sich jedes Jahr nationale und internationale Stars der deutschsprachigen Musikszene zusammenfinden, gleich zweimal auf. Doch jede Frau kennt das: Im Laufe des Abends werden die High Heels irgendwann unbequem.

Andrea Berg lässt sich das entweder nicht anmerken oder sie reagiert ganz gelassen und zieht sie Schuhe einfach aus. So auch am Samstag, dem 8. Juli, als sie zu ihrem zweiten Auftritt auf die Bühne kam. Die Schuhe drückte sie kurzerhand Barbara Schöneberger und deren Co-Moderator, dem österreichischen „Der Bergdoktor“-Schauspieler Hans Sigl (54), in die Hand. Barbara Schöneberger, verrückt wie sie manchmal ist, hob die Schuhe zum Gesicht und schnüffelte daran.

„Starnacht am Wörthersee“: Diese Schlagerstars waren sonst noch dabei Howard Carpendale (77) Andreas Gabalier (38) Beatrice Egli (35) Maite Kelly (43) Melissa Naschenweng (32) Vanessa Mai (31)

Barbara Schöneberger schnüffelt an Schuhen: So reagieren Andrea Berg und Fans

Verwirrt lachte Andrea Berg und überging die Aktion, indem sie sich einfach wieder gen Bühne wandte und ihren nächsten Song performte – barfuß. Die Fans im Netz reagierten weniger gelassen und ließen sich in den Kommentaren über die seltsame Aktion aus.

Unter einem Bild, das Barbara von sich auf der Bühne auf ihrem Instagram-Kanal postete, schreibt eine Userin: „Fand die Schuhriechaktion sehr seltsam und befremdlich.“ Ein anderer meckert: „Schrecklich, ich kann vor Angst nicht mehr schlafen.“ Vielleicht eine etwas überzogene Reaktion, aber die Verwirrung ist eindeutig. Auf Twitter trendet gerade der Name „Barbara Schnüffelberger“, die meisten finden die Aktion peinlich. Barbara selbst hat sich noch nicht dazu geäußert.

+ Barbara Schöneberger nahm im Live-TV eine Geruchsprobe an ein Paar High Heels. Nein, nicht an ihren eigenen – sondern an denen von Andrea Berg. (Fotomontage) © ARD/Starnacht am Wörthersee

Nicht nur Barbara Schöneberger irritierte bei der Starnacht. Auch Hans Sigl sorgte schon bei der Generalprobe für einen unangenehmen Moment und peinliche Stille mit Maite Kelly Verwendete Quellen: ARD/Starnacht am Wörtersee, Instagram, Twitter

