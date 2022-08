Muskelprotz: Pocher-Ohrfeiger Fat Comedy nach Diät nicht wiederzuerkennen

Von: Julia Hanigk

Fat Comedy zeigt auf Instagram jetzt seine Muskeln. © Screenshots Instagram/fat.comedy

Der TikTok-Star „Fat Comedy“ wurde bekannt, nachdem er Oliver Pocher öffentlich eine Ohrfeige verpasst hatte, es filmte und online stellte. Auf Instagram zeigt sich der Comedian jetzt stark verändert. Er hat stark abgenommen und zeigt seine Muskeln.

Wuppertal - Der Komiker „Fat Comedy“ wurde einer breiten Masse dadurch bekannt, dass er bei einem Boxkampf den im Publikum sitzenden Oliver Pocher mitten ins Gesicht schlug und ein Video der Ohrfeige im Netz hochlud. Seinen Künstlernamen gab sich der 22-Jährige, der eigentlich Omar heißt, auch wegen seines Körpergewichts. Inzwischen müsste es aber wohl eher „Fit Comedy“ heißen.

Von Fat zu Fit Comedy

Schon im Januar 2022 veröffentlichte „Fat Comedy“ ein Vorher-Nachher-Bild von sich, auf dem deutlich zu erkennen ist, wie viel der TikTok-Star bereits abgenommen hatte. „Vor einem halben Jahr konnte ich meine Schuhe nicht zu machen, jetzt kann ich verstecken spielen, ohne direkt gefunden zu werden“, teilte er damals stolz mit seinen Followern. Im Oktober 2021 benannte er den Gewichtsverlust auch mit Zahlen: „Fast 100 Kilo weg“, hieß es. Inzwischen setzte Omar noch einmal einen drauf.

Auf seinem neuesten Instagrampost, ebenfalls ein Vorher-Nachher-Vergleich, zeigt sich „Fat Comedy“, bevor er mit dem Abnehmen anfing und heute. Er posiert und zeigt, dass er inzwischen auch einiges an Muskeln zugelegt hat. In seiner Story teilt er außerdem mehrere Clips, die in ausgerechnet beim Boxsport zeigen.

„Noch am Anfang“: Fat Comedy zeigt Gewichtsverlust mit Box-Workouts

„Fat Comedy“ möchte aber offenbar noch weiter abnehmen und Muskeln aufbauen, wie die Bildunterschrift erahnen lässt. „Ich bin noch am Anfang“, schreibt er. Die Follower des Social-Media-Stars sind begeistert und feiern Omar in den Kommentaren.

Fat Comedy trainiert regelmäßig im Boxstudio. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/fat.comedy

Nach der öffentlichen Ohrfeige schickte Oliver Pocher „Fat Comedy“ eine Strafanzeige, die er auch via Instagram zeigte. Der Anwalt schickte „Fat Comedy“ zur Psychologin, es wurde über „aufgestaute Emotionen“ gesprochen. Verwendete Quellen: instagram.com/fat.comedy