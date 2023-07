FC Bayern München sorgt für riesiges TV-Chaos bei RTL

Von: Volker Reinert

RTL strahlt drei Freundschaftsspiele des deutschen Meisters FC Bayern München im Free-TV aus. Dafür müssen andere Sendungen Platz machen. Betroffen sich vor allem Nachmittagssendungen.

München – Fans des FC Bayern München warten schon mit voller Vorfreunde auf die kommende Fußballsaison. Ab August 2023 geht es für den deutschen Meister in der Bundesliga weiter. Doch ehe es so weit ist, lässt sich der deutsche Rekordmeister im Sommer noch in mehreren Testspielen auf den Zahn fühlen. RTL hat sich Rechte im Free-TV gesichert. Das heißt aber: Es kommt zu einer Programmänderung beim Kölner Sender.

Testspiele vom FC Bayern München laufen bei RTL

RTL wird drei Freundschaftsspiele der Münchener zeigen, zwei davon werden auch parallel auf dem Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Die Testspiele finden tagsüber statt, sodass RTL sein Programm spontan geändert hat. Los geht es bereits am Mittwoch, 26. Juli gegen den Champions-League-Gewinner Manchester City. Um 12:30 Uhr deutscher Zeit ist in der japanischen Hauptstadt Tokio Anpfiff. Das Nachrichtenmagazin „Punkt 12“ wird an diesem Tag daher auf nur 25 Minuten verkürzt. RTL strahlt das Match ab 12:25 Uhr aus. Nach dem Spiel läuft ab 14:25 Uhr – also eine halbe Stunde früher als sonst – die Gerichtsshow „Das Jugendgericht“.

Weiter geht es am Mittwoch, 2. August, gegen den FC Liverpool. Das Spiel findet in Singapur statt, sodass durch die Zeitverschiebung der Anpfiff um 13:30 Uhr deutscher Zeit erfolgt. Auch bei diesem Testspiel wird „Punkt 12“ weniger Sendezeit als üblich haben. Die eigentliche Nachfolgesendung „Barbara Salesch“ entfällt komplett. Ab 15:25 Uhr wird stattdessen eine Folge vom „Jugendgericht“ zu sehen sein.

Die Anfänge von RTL Der heutige Fernsehsender RTL blickt auf eine lange Geschichte zurück. RTL steht für Radio Télévision Luxembourg und verweist damit schon auf die Ursprünge im Nachbarland. Als am 1. Januar 1984 das Zeitalter des Privatfernsehens begann, sendete RTL sein sehr eingeschränktes Programm tatsächlich noch über den Sender Düdelingen in Luxemburg. Ab 1985 kam die Ausstrahlung per Satellit hinzu und 1988 wechselte das Unternehmen an den deutschen Standort Köln, der dank des Westdeutschen Rundfunks (WDR) bereits über eine entsprechende Infrastruktur verfügte.

Drittes Testspiel gegen AS Monaco

Am Montag, 7. August, trifft die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel (49) auf den AS Monaco. Die Ausstrahlung des Spiels erfolgt um 16:55 Uhr. Der RTL-Dauerbrenner „Unter Uns“ wird daher nicht wie gewöhnt um 17:30 Uhr ausgestrahlt, sondern am darauffolgenden Tag um 9:30 Uhr. Zu sehen ist „Unter Uns“ ansonsten auch bei RTL+. Für die Nachrichtensendung „RTL aktuell“ kommt es zu einer kleinen Änderung. Im Anschluss an das Testspiel des FC Bayern Münchens erfolgt die Ausstrahlung, allerdings fünf Minuten später, nämlich um 18:50 Uhr. Vorausgesetzt ist, dass es bei dem Spiel nicht zu einer Nachspielzeit kommt.

Die Programmchefin von RTL und RTL+ Inga Leschek äußerte sich zum Sonderprogramm wie folgt: „Der FC Bayern München zählt zu den erfolgreichsten Vereinsmannschaften überhaupt und begeistert Millionen Fans weltweit. Wir freuen uns sehr, der Saison-Vorbereitung unseres deutschen Rekordmeisters mit Testspielen auf Champions-League-Niveau die größtmögliche Bühne im Free-TV zu bieten.“

Der FC Bayern München sorgt bei RTL für ein TV-Chaos. © DPA / Imago IMages

Nicht nur RTL strukturiert sein Programm in der nächsten Zeit aufgrund von Fußballspielen um. Durch die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft wird auch der „ZDF-Fernsehgarten“ im August 2023 weniger zu sehen sein. Verwendete Quellen: dwdl.de