Fernsehgarten vor dem Aus? ZDF prüft, ob Show mit Andrea Kiewel noch eine Zukunft hat

Von: Sarah Wolzen

Wird der ZDF-Fernsehgarten eingestellt? Auf Grund der hohen Produktionskosten prüft das ZDF, ob die beliebte Schlagershow mit Andrea Kiewel nach fast 40 Jahren eingestampft wird.

Mainz - Schunkeln, Schlager-Spaß, skurille Spiele, schaurig-schöne Outfits und jede Menge gut gelaunter Gäste - seit 1986 versammelt das ZDF mit seinem Fernsehgarten Jung und Alt vor den heimischen TV-Bildschirmen. Doch damit könnte es bald vorbei sein - steht der ZDF-Fersehgarten etwa vor dem Aus?

ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel steht auf dem Prüfstand

Kaum ein Format im öffentlich-rechtlichen Rundfunk spaltet die TV-Zuschauer so sehr wie der ZDF-Fernsehgarten. Während es die einen kaum erwarten können, in den Sommermonaten um 12.05 das ZDF einzuschalten und zwei Stunden lang dem bunten Treiben rund um Moderatorin Andrea Kiewel und ihren Gästen auf dem Mainzer Lerchenberg zuzusehen, herrscht bei vielen anderen das pure Entsetzen.

Bei Twitter wird die Sendung in regelmäßigen Abständen verrissen. Ob die knallbunten Outfits von Andrea Kiewel oder „Projektleiter Fiki fiki“-Shirts, mit denen Fernsehgarten-Zuschauer für Fassungslosigkeit sorgten – der Fernsehgarten erhitzt jede Woche aufs Neue die Gemüter seiner Fans.

Der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel steht auf dem Prüfstand © IMAGO / Eibner

Auch wenn das ZDF nach 37 Staffeln mit dem Fernsehgarten gute Quoten erzielt (im Jahr 2022 schalteten zwischen 1,54 und 2,29 Millionen Zuschauer pro Folge ein), steht die Zukunft der Show auf der Kippe. Der Grund: die immens hohen Kosten, die das Format verursacht. Neben dem hohen Aufwand, jede Woche eine Live-Sendung zu produzieren, sind es die teils sehr hochkarätigen Gäste die ins Geld gehen.

Wird der ZDF-Fernsehgarten nach knapp 40 Jahren eingestellt?

Zwar sei der ZDF-Fernsehgarten gerade erst um zwei weitere Jahre verlängert worden und auch Andrea Kiewel habe noch einen längerfristigen Vertrag, doch über die Zukunft des Fernsehgartens mache sich das ZDF dennoch schon viele Gedanken, wie Bild am Sonntag berichtet. So soll die Show aktuell auf dem Prüfstand stehen.

Phänomen Fernsehgarten – neue Staffel bestätigt: Seit 1986 erfreut der „ZDF-Fernsehgarten“ bereits Jung und Alt. Am 12. Juni 2022 feierte man am Lerchenberg die sage und schreibe 600. Folge der Unterhaltungsshow, die mit rekordverdächtigen 37 Staffeln auftrumpft. Fans von Andrea Kiewel und ihrer Sendung dürfen sich indes jetzt schon auf eine neue Staffel in diesem Jahr freuen: Wie die 57-Jährige beim Fernsehgarten-Staffelfinale verriet, wird der Fernsehgarten auch 2023 zurückkehren. Die erste Show soll am 7. Mai 2023 steigen.

Wird der ZDF-Fernsehgarten also nach knapp 40 Jahren abgesetzt? Zumindest erst einmal nicht, wenn man den Worten des ZDF Glauben schenkt. Gegenüber Bild am Sonntag erklärt ein Verantwortlicher des Senders, es gäbe „aktuell keine entsprechenden Pläne.“ Fans der Sendung dürfen also erst einmal aufatmen und sich über zwei weitere Staffeln bunten Treibens auf dem Lerchenberg freuen.

Der Vorverkauf für die neue Saison hat bereits begonnen. Doch viele Kiwi-Fans müssen nun ganz stark sein: das ZDF streicht den Fernsehgarten gleich zweimal aus dem TV-Programm. Verwendete Quellen: Bild am Sonntag