Fernsehgarten-Zuschauer fasst Andrea Kiewel an den Hintern

Von: Jonas Erbas

Großer Aufreger im „ZDF-Fernsehgarten“: Zu Beginn der Sendung plauderte Andrea Kiewel mit ihrem Publikum über dessen Urlaubspläne – bis ein Mann ihr offenbar an den Hintern griff.

Mainz – Woche um Woche beweist Andrea Kiewel (58) im „ZDF-Fernsehgarten“ stets aufs Neue ihren Humor. Doch weil es in der neusten Ausgabe (2. Juli) ein Zuschauer offenbar ein bisschen zu gut meinte, gab es von der sonst so aufgeschlossenen Moderatorin tadelnde Worte.

Aufreger im „ZDF-Fernsehgarten“: Zuschauer fasst Andrea Kiewel an den Hintern

Die Urlaubssaison hat begonnen – auch im „ZDF-Fernsehgarten“: Dort wollte Andrea Kiewel direkt zu Beginn der neuen Folge von ihrem Publikum wissen, „wer denn schon Urlaubspläne“ habe. Wissbegierig schritt sie anschließend durch die Zuschauerschaft und erfuhr von einer Dame dabei, dass diese mit ihrer Familie nach Finnland reisen werde. „Das ist nicht das erste Land, was mir in Sachen Sommerurlaub einfallen würde“, urteilte die 58-Jährige daraufhin.

Dann der große Aufreger: Als Kiwi einen Mann erspäht hatte, der – genau wie sie – ein gelbes Oberteil trug, steuerte sie ihn zielsicher an. „Oh nein, wir beide“, flirtete sie den Zuschauer wegen des ähnlichen Outfits an, stellte sich dann direkt neben ihn und legte ihm einen Arm und die Schulter. Fernsehzuschauer sahen dann, wie die Hand des Mannes plötzlich auf Hüfthöhe von Andrea Kiewel verschwand. Die blaffte Sekunden später: „Ey, Sie haben mir an den Po gefasst!“

Nach Po-Grapscher: Andrea Kiewel setzt Gespräch mit Fernsehgarten-Fan einfach fort

Ganz so übel nahm Andrea Kiewel ihm die ungebührliche Berührung allerdings offenbar nicht: Spielerisch piekste sie den Zuschauer in den Bauch und setzte dann das Gespräch fort. „Wohin geht‘s?“, erkundigte sie sich nach seinen Urlaubsplänen, ohne auf den unschönen Zwischenfall noch einmal einzugehen.

Aufreger im Fernsehgarten: Gleich zu Beginn der Sendung plauderte Andrea Kiewel mit den Zuschauern über deren Urlaubspläne – bis ihr ein Mann im Publikum offenbar an den Hintern griff © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Ihrem Zuschauer war das Ganze sichtlich unangenehm. Ob der Po-Grapscher beabsichtigt oder ein Versehen gewesen war, ging aus der Szene nicht hiervor. Aufreger gibt es nicht nur im „ZDF-Fernsehgarten“, auch am Vorabend bei Florian Silbereisen (41) war manch ein Zuschauer nicht immer ganz so amüsiert: Für ihren „Schlagerbooom“-Auftritt wurde Daniela Katzenberger (36) von den Fans im Netz regelrecht vernichtet. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 2. Juli 2023)