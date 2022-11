Festival kündigt Schlager-Traumpaar an: Mross ist aber alleine - kurz vor seinem Geburtstag

Von: Lisa Klugmayer

Stefan Mross feiert seinen ersten Geburtstag ohne Anna-Carina Woitschack alleine in Ägypten. Das ehemalige Schlager-Paar sollte dort zusammen bei einem Festival auftreten, doch der „Immer wieder sonntags“-Moderator stand ohne sie auf der Bühne.

Ägypten - Happy Birthday Stefan Mross: Der „Immer wieder sonntags“-Moderator feiert heute (26. November) seinen 47. Geburtstag. Doch wahrscheinlich hat er sich seinen Ehrentag ein bisschen anders vorgestellt. Denn anstatt mit Anna-Carina Woitschack feiert der Schlager-Star dieses Jahr seinen Geburtstag wieder als Single - alleine in Afrika.

Wochenlang wurde spekuliert, seit dem 11. November ist es traurige Gewissheit: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben sich getrennt. Das bestätigte das ehemalige Schlager-Traumpaar mit einem emotionalen Instagram-Posting. Wenige Tage danach, dann die überraschenden Neuigkeiten. Trotz Trennung wollen die beiden noch gemeinsam auftreten.

Doch auf sieben Tage Ägypten mit ihrem Ex hatte Anna-Carina Woitschack dann wohl doch keine Lust. Auf der offiziellen Homepage für das Schlagerfestival von Sonnenklar.Tv und Radio Schlager Paradies in El Gouna wird das ehemalige Schlager-Traumpaar zwar noch zusammen angekündigt, nun ist Stefan Mross, allerdings alleine dort.

Während er fleißig Selfies aus Afrika postet und Fans Videos von seinem Solo-Auftritt im Netz posten, zeigt sich Anna-Carina Woitschack bei Tonaufnahmen im Studio.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.