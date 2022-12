Mehr als nur ein Flirt? Evelyn Burdecki und Stefan Mross gemeinsam in München

Von: Matthias Kernstock

Erst vor wenigen Tagen zeigten sich Schlagerstar Stefan Mross (47) und TV-Star Evelyn Burdecki eng umschlungen in einem Club in Warschau. Nun sind beide gemeinsam in München unterwegs.

München - Ein Bild, das in der Schlagerszene für große Diskussionen sorgte: Nur wenige Wochen nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack zeigte sich Stefan Mross im „Explosion“-Club in Warschau sehr vertraut und nah mit Evelyn Burdecki. Stefan Mross schwieg zu den Liebesgerüchten, auch Evelyn Burdecki kommentierte das Foto nicht.

Stefan Mross flirtet mit Evelyn Burdecki im Club - Ex erhebt indirekt Vorwürfe

Der „Immer wieder sonntags“-Star und die TV-Blondine drehten gemeinsam für die Sat.1 „Märchenstunde“. Eine willkommene Abwechslung für Stefan Mross, der täglich Neues über den neuen Freund seiner Ex Anna-Carina Woitschack lesen muss. Damit nicht genug: Zuletzt deutete Anna-Carina Woitschack an, von Stefan sehr eingeengt worden zu sein.

Am Montag reiste Evelyn Burdecki, die genau wie Stefan Mross offiziell Single ist, mit dem Flieger nach München, also ganz in die Nähe von Stefan Mross‘ Heimatort Traunstein. Burdecki und Mross sind in der bayerischen Landeshauptstadt gemeinsam unterwegs, proben für „Stars in der Manege.“

Nach Flirt im Club: Evelyn Burdecki und Stefan Mross gemeinsam in München unterwegs

Im Circus Krone wird die Sat.1-Show am 8. und 10. Dezember 2022 aufgezeichnet. Durch die zwei Shows führen gemeinsam „Zirkusdirektor“ Jörg Pilawa und „Zirkusdirektorin“ Jana Ina Zarrella. Gemeinsam mit Judith Williams (51) soll Stefan Mross (46) das Publikum zum Lachen bringen. Immer in seiner Nähe in der Manege: Evelyn Burdecki. Sie darf sich für ihren Auftritt „nicht bewegen“, so der Veranstalter.

Stefan Mross und Evelyn Burdecki flirteten gemeinsam in einem Club in Warschau. Nun sehen sie sich wieder in München. © Instagram Evelyn Burdecki

Berufliches Treffen von Mross und Burdecki in München: Was passiert danach?

Die Schlagerfans dürften sich nach dem erneuten Aufeinandertreffen fragen, ob Mross und Burdecki nach getaner Arbeit wieder gemeinsam um die Häuser ziehen werden. Wer sich die beiden Singles bei „Stars in der Manege“ live ansehen möchte: Tickets für beide Aufzeichnungen gibt es noch ab 19 Euro.

Stefan Mross Ex, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, hat bereits wieder einen neuen Freund. Der Schlagerstar Stefan Mross zog vor ein paar Tagen die Reißleine und strich seine Ex aus seinem Leben: Der Trompeter löschte alle gemeinsamen Fotos bei Instagram. Verwendete Quellen: Instagram Evelyn Burdecki, Circus Krone