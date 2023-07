„Wäre an der Zeit“: Beatrice Egli will beim ZDF-Traumschiff mit Florian Silbereisen mitspielen

In den „Die Feste“-Shows mit Florian Silbereisen ist Beatrice Egli ein gerngesehener Gast. Abseits des Schlagers würde sich die 35-Jährige jedoch auch gerne mal als Schauspielerin versuchen.

Berlin – Seit Jahren setzen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf Florian Silbereisen (41): Im Ersten hat der Niederbayer bereits über 100 Schlagershows moderiert, im ZDF ist er seit Januar 2019 als „Das Traumschiff“-Kapitän Max Parger zu sehen. Dort begrüßt der 41-Jährige auch immer wieder namhafte Gäste. Auch seine Musikerkollegin Beatrice Egli (35) hofft darauf, eines Tages als Schauspielerin in der Kreuzfahrtserie auftreten zu dürfen.

Neben Florian Silbereisen auf dem ZDF-Traumschiff: Beatrice Egli enthüllt Schauspielwunsch

In Barbara Schönebergers (49) „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcast gastierte in der Ausgabe vom 24. Juli niemand Geringeres als Schlagerstar Beatrice Egli, die zuletzt souverän die Chartspitze erklimmen konnte. Doch obwohl die Musik im Leben der Schweizerin eine tragende Rolle spielt, kann sich die 35-Jährige durchaus vorstellen, sich auch anderweitig auszuprobieren. „Du möchtest irgendwo gerne mal bei einem Film mitspielen“, erinnerte sich Barbara Schöneberger im Gespräch mit der Eidgenossin.

Die bejahte: „Es wäre schon toll!“, so Beatrice Egli, die entweder in einem „Rosamunde Pilcher“-Film, bei „Der Bergdoktor“ oder dem ZDF-Traumschiff mitspielen möchte. Gerade einen Gastauftritt auf der MS Amadea hält die DSDS-Gewinnerin von 2013 offenbar für überfällig: „Ich habe nicht einmal vom Florian eine Einladung als Kapitän auf sein Schiff. Ich singe ein Duett mit ihm, aber vielleicht wäre es jetzt auch an der Zeit, dass wir zusammen auf Schiffsfahrt gehen.“

Beatrice Egli in Film und Fernsehen Ein bisschen Erfahrung durfte Beatrice Egli als Schauspielerin bereits sammeln: 2013 spielte sie, nur wenige Wochen nach ihrem DSDS-Sieg, in zwei Folgen der RTL-Soap „Unter uns“ mit. Dort performte sie ihre Hits „Mein Herz“ und „Das mit dir“. 2018 war die Schweizerin dann in drei Folgen von „Sturm der Liebe“ (Das Erste) zu sehen. Nur ein Jahr später schaffte es die Schlagersängerin dann sogar ins Kino – zumindest indirekt: In „Playmobil: Der Film“ synchronisierte sie die Rolle der Guten Fee.

Schauspielerei statt Schlager? Beatrice Egli lässt Zukunft offen

Schauspielerei und Schlager unter einen Hut zu bekommen, scheint dabei gar nicht so einfach: „Wann haben wir mal eine Woche oder zwei?“, beklagte sich Beatrice Egli deshalb bei Barbara Schöneberger. Der Terminplan der „Mein Herz“-Interpretin ist vollgepackt, und zwar so sehr, dass die 35-Jährige einst sogar für einen „Rosamunde Pilcher“-Film hatte absagen müssen, wie sie im „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcast offenbarte. Doch die Sängerin bleibt zuversichtlich: „Alles hat seine Zeit.“

Irgendwann könnte sie sich vielleicht sogar ganz und gar dem Schauspiel verschreiben, wie sie durchscheinen ließ: „Vielleicht ist jetzt noch ein bisschen Musikzeit und irgendwann gar keine Musik mehr und voll Schauspielern …“ So schnell wird das allerdings wohl nicht vonstattengehen, denn in Sachen Musik könnte es für Beatrice Egli derzeit kaum besser laufen. Auch ihr Schlagerkollege hat allen Grund zu jubeln: Obwohl am Wochenende die größte „Giovanni Zarrella Show“ bisher lief, bleibt Florian Silbereisen der unangefochtene Quotenkönig. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“ (Podcast; barbaradio.de, Folge 245), zdf.de, beatrice-egli.ch