Florian Silbereisen verrät, warum er im Prinzip nicht mehr in den Urlaub fährt

Von: Florian Schwartz

Teilen

Als „Traumschiff“-Kapitän bereist Florian Silbereisen die Kontinente. Dabei ist der Schlager-Moderator ausgesprochen heimatverbunden – vor allem auch im Urlaub.

Mondsee – Florian Silbereisen (41) ist derzeit dick im Geschäft. Im Moment steht der Schlagerstar als „Traumschiff“-Kapitän Max Parger wieder vor der Kamera. Aber auch schon die Vorbereitungen für seine Schlagershows im Juli laufen auf Hochtouren. Danach winkt dem Moderator endlich die ersehnte Sommerpause. Doch ein groß angelegter Urlaub ist nicht in Planung, wie der Sänger jetzt im ORF-Interview verrät.

Schlagermoderator Florian Silbereisen: Er macht Urlaub in der Heimat

Da Florian Silbereisen beruflich immer auf Tour ist, genießt er umso mehr seine Auszeiten daheim. Hierfür konnte er auch ein Traumplätzchen in Österreich ergattern. Seit einiger Zeit lebt der 41-Jährige schon in einem Haus am Mondsee. Hier kann der Entertainer bei Gebirgs- und See-Kulisse am besten abschalten.

„Das werde ich nie verstehen“: Schlagerstar Florian Silbereisen stichelt gegen Ex Helene Fischer Fotostrecke ansehen

Für Silbereisen steht fest, er würde seine österreichische Wahl-Heimat immer jedem malerischen Karibikstrand vorziehen. „Ich darf da leben, wo andere Urlaub machen“, schwärmte der Sänger im ORF-Interview. „Da brauch‘ ich im Sommer wirklich nirgends hinfahren, weil: Ich kenne mittlerweile die Welt ein bissel, aber so schön wie bei uns, ist es ganz, ganz selten.“

Schlagerstar Florian Silbereisen verrät sein Ferienprogramm

Für seine Sommerplanung hat Florian Silbereisen daher auch schon konkrete Vorstellungen. Da hat Entspannung oberste Priorität. „Im August lasse ich es dann aber auch mal ruhiger angehen“, erklärte der Ex von Helene Fischer (38) im Interview weiter. „Und dann genieße ich die Zeit am See.“

Florian Silbereisen braucht nach dem Moderations-Rummel eine Auszeit. (Fotomontage). © Wirestock/Imago & osnapix/Imago

Ganz ohne Aktivitäten geht es allerdings nicht. Dabei hat sein Heimatort im oberösterreichischen Salzkammergut alles zu bieten, was das Herz des Schlagerstars begehrt. Sein Ferienprogramm steht schon fest. „Ein bissel sporteln, ein bissel wandern, ein bissel bergsteigen und das ein oder andere Mal ins kühle Nass springen“, verrät Silbereisen weiter. Hört sich an, als gehts für Florian in den Urlaub statt aufs Abstellgleis. Verwendete Quellen: mdr.de