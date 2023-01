„Muckis oder Millionen“: Florian Silbereisen will Maite Kelly mit Fan verkuppeln

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Da wird der Schlagerabschied zur Kuppelshow: Florian Silbereisen ist so begeistert von Maite Kellys neuer Single „Ich brauch einen Mann“, dass er die Schlagersängerin gleich beim Wort nimmt. Im Publikum sucht er einen potenziellen neuen Partner für Maite Kelly.

Leipzig – Jürgen Drews (77) feiert sein Karriere-Ende mit einer großen Schlagershow. Doch natürlich feiert er nicht alleine. Viele seiner Schlager-Kollegen wollen sich vom König von Mallorca verabschieden – unter anderem auch Maite Kelly (43). Moderator Florian Silbereisen ist begeistert von ihrer neuen Single und macht es sich zur Aufgabe der Schlagersängerin einen neuen Partner zu suchen.

„Muckis oder Millionen“: Florian Silbereisen will Maite Kelly mit Fan verkuppeln

Maite Kelly braucht einen Mann mit Herz, Verstand, der alles kann– zumindest lautet so der Titel ihrer neuen Single. Florian Silbereisen ist ganz begeistert von dem Titel, tanzt und singt gleich mit. „Die singt da wirklich ‚Ich brauch einen Mann‘“, fasst er ihren Auftritt nochmal zusammen. „Hier sehe ich ja einige gutaussehende Herren für dich“, so Silbereisen weiter und zeigt ins Publikum.

Da wird Schlagerabschied von Jürgen Drews zur Kuppelshow: Florian Silbereisen ist so begeistert von Maite Kellys neuer Single „Ich brauch einen Mann“, dass er die Schlagersängerin gleich beim Wort nimmt. (Fotomontage) © IMAGO/osnapix & Screenshot ARD/Der große Schlagerabschied

Einen Fan daten? Da hakt Florian Silbereisen doch noch genauer nach: „Was suchst du denn für einen? Einen mit Mukis oder Millionen?“. Maite Kelly lacht und antwortet: „Das Herz ist das Wichtigste“. Recht hat sie! Dann erklärt die Schlagersängerin, wie es zu der musikalischen Traummann-Checkliste kam.

Zuschauer sauer wegen Gästen bei Jürgen Drews‘ „Schlagerabschied“ mit Florian Silbereisen Es sollte die Party des Jahres werden: Jürgen Drews feiert sein Karriere-Ende. Doch nun sorgt ausgerechnet die Gästeliste vom Schlagerabschied für Ärger bei den Fans. Denn zu Gast waren die üblichen Verdächtigen. Florian Silbereisen hat kaum Weggefährten des Mallorca-Sängers Drews eingeladen. Wo sind Weggefährten wie „Les-Humhpries-Singers“ oder „Die Anderen“ beim „Schlagerabschied“?

Schlagersängerin Maite Kelly verrät: Sie hat viele junge Verehrer

„Im Sommer saßen meine Freunde und ich am Tisch und dann ging es Bing“, erzählt Maite Kelly gut gelaunt. Sie habe an dem Abend mehrere Nachrichten potenziellen Liebhabern bekommen. Doch begeistert war sie von keinem wirklich. „Meine Freunde so: ‚Maite, da muss doch einer dabei sein‘“. Doch Maite Kelly hat genaue Vorstellungen von ihrem Traummann. „Nein, das sind alles Jungs. Ich brauch einen Mann“, lacht die Schlagersängerin.

Der König von Mallorca dankt ab - Die Karriere von Jürgen Drews in Bildern Fotostrecke ansehen

Seit über 50 Jahren stand Jürgen Drews auf der Bühne – jetzt ist tatsächlich Schluss. Das verkündete der König von Mallorca höchstpersönlich live bei Florian Silbereisen. Doch die Rente von Jürgen Drews ist erschreckend niedrig. Verwendete Quellen: ARD/Der große Schlagerabschied