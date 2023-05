„Fluch und Segen zugleich“: Schlagerstar Nik P. blickt auf Sensationserfolg von „Ein Stern“ zurück

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Mit „Ein Stern“ hat Nik P. Schlagergeschichte geschrieben. Wie er heute zu dem Lied steht, verrät er im Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Palma – Strahlend blauer Himmel, die atemberaubende Kulisse des Colloseo Balear und einige der größten Namen, die die deutschsprachige Schlagerszene zu bieten hat – an die „Schlagersterne Mallorca“ am 10. und 11. Mai werden sich Fans garantiert noch lange erinnern. Waschechte Superstars wie Beatrice Egli (34) und Giovanni Zarrella (45) gaben sich bei dem zweitägigen Event die Ehre und bei dem bunten Spektakel durfte auch ein echtes Urgestein der Branche nicht fehlen: Nik P. (61). Mit IPPEN.MEDIA plauderte er dabei über den wohl größten Meilenstein seiner Karriere: „Ein Stern“.

Seit der Veröffentlichung seines ersten Albums „Gebrochenes Herz“ 1997 hat Nik P., der mit bürgerlichem Namen Nikolaus Presnik heißt, unzählige Lieder auf den Markt gebracht und sich eine Karriere aufgebaut, von der viele Newcomer heute nur träumen können. Dennoch kehrt jedes Gespräch über den Sänger unweigerlich auf „Ein Stern“ zurück – und das aus gutem Grund. Schließlich zählt die eingängige Nummer, die ursprünglich für den Grand Prix des Schlagers komponiert worden war, mit über 1,2 Millionen verkaufter Singles zu den größten Erfolgen der deutschen Musikgeschichte.

„Es ist Fluch und Segen zugleich“, beschreibt Nik P. im Interview mit IPPEN.MEDIA den sensationellen Erfolg von „Ein Stern (… der deinen Namen trägt)“. „Man möchte natürlich mehr zeigen, was man kann, mit mehr Sachen oder Songs erkannt werden, wo die Qualität und die Kunst des Künstlers eigentlich steckt.“ Aber auch wenn ihn heute Millionen von leidenschaftlichen Schlagerhörern nur mit dieser einen Hymne assoziieren, ist er mittlerweile stolz darauf, so etwas Großes geschaffen zu haben.

„Ich spüre das ja immer wieder, wenn ich auf die Bühne gehe, dass die Leute natürlich bei jedem Song singen, mitmachen, aber beim ‚Stern‘ flippen sie alle aus“, beschreibt Nik P. die euphorischen Reaktionen, die sein Jahrhunderthit auch heute immer noch hervorruft. „Und das (…) gibt dir auch irgendwie eine gewisse Sicherheit, weil die Menschen nie die Kraft und die Power und Magie, die in diesen Liedern steckt, verloren haben, sondern immer wieder kommen und schauen ‚Was macht er? Was bringt er noch von sich?‘“

Der unerwartete Erfolg von „Ein Stern“

Heute kann jedes Kind bei „Ein Stern“ mitsingen, dass der Song zu einem solchen Sensationserfolg werden würde, dürfte am Anfang aber bestimmt niemand erwartet haben. Denn als Nik P. die Nummer 1998 beim Grand Prix des Schlagers aufführte, landete er damit lediglich auf dem zehnten Platz. Erst als er 2007 gemeinsam mit DJ Ötzi eine Neuversion auf den Markt brachte und dem Lied damit neues Leben einhauchte, konnte „Ein Stern“ in den Charts so richtig durchstarten. 16 Jahre und unzählige Rekorde später ist der Rest bekanntlich Geschichte …

(Quelle: ohrwurm-randale.de)