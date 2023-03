Flucht, Unglück, Abschied: So dramatisch wird das Staffelfinale von „Die Bergretter“

Von: Lukas Einkammerer

Am 13. April zeigt das ZDF das große „Bergretter“-Finale „Grüner Mond“. In der letzten Folge geht es im Leben von Markus Kofler und Co. höchst turbulent zu.

Ramsau – Nachdem schon die letzte Staffel von „Der Bergdoktor“ im Nu verflogen ist, rast auch die aktuelle Ausgabe von „Die Bergretter“ in großen Schritten dem Ende zu. Von den sechs Folgen der beliebten ZDF-Heimatserie sind nur noch die Hälfte übrig und am 13. April nehmen die neuen Geschichten aus der Ortschaft Ramsau mit „Grüner Mond“ ein nervenaufreibendes Ende.

Familienkrise und Unfalldrama: Große Rettungsaktion in „Bergretter“-Finale

In der 14. „Bergretter“-Staffel geht es schon von Anfang an richtig zur Sache. Gleich in der ersten Folge starb Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) den Serientod und kurz darauf sagte auch ihr Freund Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) dem Alpendorf Lebewohl. Auch nach diesem ereignisreichen Auftakt haben die kommenden Wochen noch einiges in petto und vor allem im Staffelfinale „Grüner Mond“ stehen die Regler in Sachen Drama auf Zehn.

VORSICHT, SPOILER: Neben den Serienstars rund um Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) und Katharina Strasser (Luise Bähr, 43) steht im „Bergretter“-Finale auch die Biologin Valerie Weiss (Adriane Grzadziel, 34) im Mittelpunkt des Geschehens. Ein Jobangebot aus den USA stellt die Beziehung mit ihrem Freund Bastian (Tommy Schlesser, 33) und ihrem Sohn Elias (Finlay Hartinger, 14) auf die Probe. Die Familienkrise der drei eskaliert sogar so weit, dass die Wissenschaftlerin in den Bergen verunglückt und von Markus und seiner Truppe gerettet werden muss.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

Abschied aus Ramsau: Bergretter Markus Kofler bricht nach Nepal auf

VORSICHT, SPOILER: Nachdem er in Folge vier entschieden hat, seine neue Flamme Nina (Josephin Busch, 36) bei ihrer Himalaya-Expedition zu begleiten, steht im „Bergretter“-Finale außerdem der Abschied von Markus Kofler bevor. Seine Kollegen Katharina, Tobias (Markus Brandl, 48) und Michael (Robert Lohr, 55) sind davon recht wenig begeistert und befürchten, dass er einfach nur vor den tragischen Ereignissen um Jessikas Tod fliehen will. Wie genau „Grüner Mond“ endet, bleibt abzuwarten, doch es scheint ganz so, als stünde die jahrelange Freundschaft der Bergretter auf Messers Schneide.

Mit Nina will Markus Kofler nach Nepal reisen. Bedeutet diese Entscheidung das Ende für seine Zeit bei den Bergrettern? © ZDF/Barbara Bauriedl (Fotomontage)

Ob sich Sebastian Ströbels Zeit bei den Bergrettern wirklich dem Ende neigt, wird sich zeigen – nach ein paar so aufwühlender Episoden kann man den Serienfiguren aber nur wünschen, dass sich die Dinge doch noch zum Guten kehren.

Zwar spielen beide Formate im selben fiktiven Universum, dennoch scheint „Die Bergretter“ von „Der Bergdoktor“ abgekupfert zu haben. Verwendete Quellen: ZDF