Flugzeugabsturz: Prinz William trauert um engen Freund

Von: Jonas Erbas

Teilen

Prinz William in Trauer: Sein enger Freund, der Wildhüter Mark Jenkins, ist bei einem Flugzeugabsturz in Ostafrika ums Leben gekommen. Bei Twitter nahm der Thronfolger emotional Abschied.

London – Für Prinz William (40) sind es keine einfachen Zeiten: Inmitten des Ärgers um die Netflix-Doku von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) muss der Thronfolger nun auch einen schmerzlichen Abschied verkraften. Ein enger Freund, den der Thronfolger noch aus Studienzeiten kennt, ist unter dramatischen Umständen ums Leben gekommen.

Prinz William in Trauer – Thronfolger verliert engen Freund bei Flugzeugabsturz

Der Schmerz von Prinz William sitzt tief: „Gestern habe ich einen Freund verloren, der sein Leben dem Schutz der Wildtiere in einigen der bekanntesten Nationalparks Ostafrikas gewidmet hat“, trauert der Ehemann von Kate Middleton (40) in einem Tweet öffentlich um Mark Jenkins, der sich als Wildhüter in Kenia dem Erhalt bedrohter Tierarten verschrieben hatte.

„Gestern habe ich einen Freund verloren, der sein Leben dem Schutz der Tierwelt in einigen der bekanntesten Nationalparks Ostafrikas gewidmet hat“, trauerte Prinz William öffentlich bei Twitter um seinen Freund Mark Jenkins, der sich als Wildhüter im Dienste des Kenya Wildlife Service für den Artenschutz starkmachte (Fotomontage) © PA Images/Imago & Frankfurt Zoological Society/fzs.org

Weiter heißt es: „Mark Jenkins und sein Sohn Peter kamen auf tragische Weise ums Leben, während sie bei einer Luftpatrouille den Tsavo-Nationalpark überflogen.“ In dem kenianischen Reservat finden unter anderem verwaiste Elefanten eine Zuflucht, die sonst Wilderern zum Opfer fallen würden.

Prinz William vergibt eigenen Umweltpreis: Dass ihm Natur- und Artenschutz sehr am Herzen liegen, bewies Prinz William zuletzt Anfang Dezember: In der US-Metropole Boston verlieh der Thronfolger den von ihm gestifteten und ins Leben gerufene Earthshot-Klimapreis. Zu den Preisträgern in fünf Kategorien gehörten das lateinamerikanische Costa Rica, die norditalienische Stadt Mailand sowie innovative Unternehmen, die in dem Bereich forschen und fördern. Dotiert ist der Preis mit jeweils einer Million Pfund.

Prinz William gedenkt verstorbenem Freund – zweiter Verlust binnen weniger Monate

Für Prinz William, der nur wenige Monate nach dem Tod seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (†96) einen weiteren nahestehenden Menschen verlor, wiegt der Verlust äußerst schwer, wie der 40-Jährige in einem zweiten Tweet durchscheinen ließ: „Heute Abend denke ich an Marks Frau, seine Familie und seine Kollegen, die auf traurige Weise einen Mann verloren haben, den wir alle geliebt und bewundert haben.“

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Der Thronfolger ist auch selbst ein begeisterter und engagierter Naturschützer, der in Gedenken an seinen verstorbenen Freund dessen Schaffen wohl weiterhin unterstützen wird. Sein Bruder und dessen Frau pflegen dahingegen ein zwiespältiges Verhältnis zum Thema Umweltschutz: Prinz Harry und Meghan Markle fielen zum wiederholten Male als Klimasünder auf, als sie mit einem Privatjet-Flug empörten. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, fzs.org