Formel-1-Held Lewis Hamilton: "Ich liebe Angela Merkel"

Das kommt überraschend: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zeigt seine politische Seite - und outet sich als Fan von Angela Merkel.

München - Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (32) hat sich als großer Anhänger der deutschen Bundeskanzlerin geoutet. "Ich liebe Angela Merkel", sagte der Engländer in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung und lobte sie für ihre Flüchtlingspolitik: "Die Grenzen zu öffnen, als niemand anders gehandelt hat: Das fand ich inspirierend."

„Es gibt viel negative Energie“

Die großen Fragen der Politik treiben Hamilton auch mitten im Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 um. "Die Erde ist gerade kein schöner Ort zum Leben", sagte er: "Unser Planet befindet sich in einer Abwärtsspirale. Es gibt viel negative Energie - und die nimmt auch noch zu."

Veränderung sei "oft eine gute Sache. Manchmal aber ändern sich Dinge auch zu ihrem Nachteil", sagte Hamilton: "England will raus aus der Europäischen Union? Ich glaube die nächsten fünf bis zehn Jahre werden darüber entscheiden, in welche Richtung sich die Welt entwickelt. Auf Deutschland lastet eine große Verantwortung." Dass die AfD in den Bundestag eingezogen ist und Stimmung gegen Merkels Flüchtlingspolitik macht, findet Hamilton "nicht so cool".

