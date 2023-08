Statt Diana: Kevin Costner will Meghan Markle für „Bodyguard“-Fortsetzung

Von: Susanne Kröber

In „Bodyguard“ eroberte Whitney Houston 1992 die Kinoleinwand, zu Kevin Costners Wunsch-Fortsetzung mit Prinzessin Diana kam es allerdings nie. Tritt jetzt Meghan Markle in ihre Fußstapfen?

Los Angeles – 31 Jahre ist es her, dass Whitney Houston (48, † 2012) als Sängerin Rachel Marron und Kevin Costner (68) als ihr Beschützer Frank Farmer in „Bodyguard“ zum Film-Traumpaar avancierten. Auch wenn sich die Kritiker von der Thriller-Romanze wenig begeistert zeigten, ließ der Blockbuster die Kinokassen klingeln, der Soundtrack mit Hits wie „I Will Always Love You“, „Run to You“ und „I Have Nothing“ verkaufte sich millionenfach. Über eine Fortsetzung denkt Hauptdarsteller und Produzent Costner schon seit Ewigkeiten nach – hat er mit Meghan Markle (41) jetzt die geeignete Schauspielerin gefunden?

Prinzessin Diana sollte die Hauptrolle in „Bodyguard 2“ spielen

Nach dem riesigen Erfolg von „Bodyguard“ war Kevin Costners erste Wahl für die Fortsetzung keine Geringere als Prinzessin Diana (36, † 1997), wie er 2012 in einem Interview einräumte. Den Kontakt zwischen Hollywood-Superstar Costner und Lady Di stellte damals Sarah Ferguson (63) her, Dianas royale Verbündete. „Ich werde Sarah immer respektieren, weil sie diejenige war, die das Gespräch zwischen mir und Diana eingefädelt hat“, erinnert sich der Oscar-Preisträger im Gespräch mit The Guardian.

In einem Telefongespräch wollte Kevin Costner Prinzessin Diana, die damals bereits vom heutigen König Charles III. (74) geschieden war, die „Bodyguard“-Fortsetzung schmackhaft machen. „Ich erinnere mich nur, dass sie am Telefon unglaublich süß war und dass sie die Frage stellte: ‚Werden wir etwa eine Kussszene haben?‘ Sie war ein bisschen nervös, weil ihr Leben sehr fremdbestimmt war. Und ich sagte: ‚Ja, davon wird es ein bisschen geben, aber wir machen das schon‘“, so Costner laut PeopleTV. Tragischerweise kam Lady Di am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben – nur einen Tag, nachdem ein erster Drehbuch-Entwurf auf Costners Schreibtisch gelandet war.

Meghan Markle als Nachfolgerin von Whitney Houston in „Bodyguard“-Fortsetzung im Gespräch

Doch jetzt könnte ihre Schwiegertochter, die Prinzessin Diana nie kennengelernt hat, die Lücke füllen. Wie das New-Idea-Magazin berichtet, hat Kevin Costner Prinz Harrys (38) Ehefrau Meghan Markle für „Bodyguard 2“ im Visier. „Das Einzige, was Kevin mehr liebt als einen Außenseiter wie Meghan, ist ein Kassenschlager“, so ein Insider. Das Praktische: Hinsichtlich der Handlung müssten kaum Änderungen vorgenommen werden. 2012 erklärte Costner, die Fortsetzung mit Lady Di hätte „lose auf ihrem Leben basiert.“

Kevin Costner soll für die Fortsetzung des Kinohits „Bodyguard“ ein Auge auf Meghan Markle (rechts) als Nachfolgerin von Whitney Houston geworfen haben. (Fotomontage) © IMAGO/Allstar/Cover-Images

Leibwächter Frank Farmer hätte „Dianas Charakter vor Stalkern und Paparazzi beschützt, bevor ihre Beziehung unweigerlich romantisch geworden wäre.“ Allerdings müsste Kevin Costner sich dann eventuell nach einem neuen Hauptdarsteller umsehen, denn der Schauspieler geht steil auf die 70 zu. Meghan Markle ist laut New Idea angeblich jedenfalls stark an dem Projekt interessiert. Nach dem unrühmlichen Ende ihrer Zusammenarbeit mit Spotify soll nämlich aufgrund von mangelnder Produktivität auch Prinz Harrys und Meghans Millionen-Deal mit Netflix in Gefahr sein. Die Hauptrolle in einem sicheren Hit wie „Bodyguard 2“ könnte da wie gerufen kommen. Verwendete Quellen: theguadian.com, newidea.com.au