Fremdgeh-Gerüchte um Anna-Carina Woitschack: Spruch von Lola Weippert sorgt für Aufsehen

Von: Lisa Klugmayer

Das Schlager-Traumpaar-Image von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bekommt immer größere Risse. Ein Kommentar von „Skate Fever“ Lola Weippert heizt die Gerüchteküche nun noch mehr an.

München - Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross versuchen zwar eisern, das glückliche Schlager-Traumpaar zu mimen, doch die Trennungsgerüchte wollen einfach nicht verschwinden. Nun sorgt ein verdächtiger Spruch von „Skate Fever“-Moderatorin Lola Weippert für Aufsehen. Ist an den Fremdgeh-Gerüchten doch mehr dran?

Wie Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack öffentlich bestätigten, haben sie seit einiger Zeit Eheprobleme. Zusätzlich gab es auch noch fiese Fremdgeh-Gerüchte rund um die Schlagersängerin und gleich zwei „Skatefever“-Kollegen - Adriano Salvaggio und Andrej Mangold.

Wie Stefan Mross einige Male betonte, wollen er und Anna-Carina Woitschack an ihren Problemen arbeiten und ihre Ehe nicht aufgeben. Trotzdem wollen die Gerüchte einfach nicht verstummen. Nun sorgt ein Spruch von „Skatefever“-Moderatorin Lola Weippert für Aufsehen. Ist da doch mehr als Freundschaft zwischen Anna-Carina Woitschack und Andrej Mangold?

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.