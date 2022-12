Während Stefan Mross krank ist: Anna-Carina Woitschack feiert Après-Ski-Party mit neuem Freund

Von: Matthias Kernstock

Während Stefan Mross (47) in München mit Evelyn Burdecki unterwegs ist, feiert Anna-Carina Woitschack (30) mit ihrem neuen Freund und Freundinnen beim Après-Ski in Schladming.

Schladming - Knapp zwei Autostunden liegen zwischen der Heimat von Schlagerstar Anna-Carina Woitschacks neuem Freund Daniel B. und dem Weltcup-Ort Schladming bei Flachau. Jedes Jahr steigt in dem Skiort das Nightrace: Eines der spektakulärsten Rennen des Skiwinters lockt bis zu 45.000 Skifans nach Schladming.

Anna-Carina Woitschack feiert Après-Ski-Party mit Freundinnen in Lederleggings

Das letzte Rennen am 25.01.22 gewann der deutsche Skifahrer Linus Straßer. Doch nun macht auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack die Pisten im Skiort unsicher. Gemeinsam mit ihrem Freund Daniel B. und Freundinnen feierte die Ex von Stefan Mross eine Après-Ski-Party direkt neben der Piste.

Bei Instagram ließ die Schlagersängerin ihre ca. 99.000 Follower teilhaben. Mit roter Calvin-Klein-Beenie, blauem Hoody und schwarzer Lederleggings genoss die 30-Jährige die Auszeit in den Bergen. Schon seit ein paar Tagen ist die Blondine mit ihrem Freund in Schladming. Das frisch verliebte Paar lässt es sich im Wellness-Hotel mit beheiztem Außenpool und Bergblick gutgehen.

Anna-Carina Woitschack und Freund Daniel B. im Wellness-Hotel mit Bergblick

Während die Schlagersängerin mit ihrem neuen Freund die Seele baumeln lässt, stünde Ex Stefan Mross eigentlich gemeinsam mit Evelyn Burdecki in München vor der Kamera. Für „Stars in der Manege“ sollten beide im Circus Krone für Unterhaltung sorgen. Während Burdecki schon Mittwoch anreiste, sagte Stefan Mross seinen Auftritt am Samstag (10.12.) ab: Begründung: Corona. Mross und Burdecki flirteten zuvor in einem Warschauer Club, sorgten für Liebesgerüchte.

Ob sich Anna-Carina davon beeindrucken lässt? Wohl kaum. Die 30-Jährige zeigte sich zuletzt schwer verliebt, hatte beim „Adventsfest der 100.000“-Lichter mit ihrer Schlager-Clique eine gute Zeit.

Einmal im Jahr wird Schladming zum Weltcup-Highlight Einmal jährlich wird Schladming zum Sch­au­platz des wohl spektakulärsten Skirennens im Weltcup-Winter: mit bis zu 45.000 Skifans und einer Skiparty rasen die Skifahrer mit Flutlicht die Piste hinunter. 2023 findet das 26. Nightrace am 24. Januar statt.

Bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ war auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack zu sehen. Backstage hatte die Ex von Stefan Mross (47) viel Spaß mit ihrer Schlager-Clique. Verwendete Quellen: Instagram Anna-Carina Woitschack, thenightrace.at