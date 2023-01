Für 113.000 Euro: Samtkleid von Prinzessin Diana wird in New York versteigert

Prinzessin Diana sorgte mit ihren Outfits stets für große Begeisterung. Auch fast 30 Jahre nach ihrem Tod gilt sie als Stil-Ikone. Ein altes Kleid von Lady Di wird nun bei einer Auktion versteigert.

New York – Ein berühmtes Kleid von Prinzessin Diana (†36) soll noch in diesem Monat in New York versteigert werden. Das trägerlose, auberginefarbene Samtkleid von Designer Victor Edelstein könnte nach Schätzung von Sotheby‘s bis zu 113.000 Euro einbringen, wenn es am 27. Januar unter den Hammer kommt, teilte das Auktionshaus auf seiner Website mit. Lady Di hatte die am Rücken mit drei Strassknöpfen verzierte Robe laut britischen Medien 1991 für ein offizielles Porträt und 1997 für ein Fotoshooting mit Starfotograf Mario Testino getragen.

Begehrtes Kleidungsstück: Samtkleid von Lady Di wird bereits zum zweiten Mal versteigert

„Dianas schillernder Stil beeinflusste die täglichen Modeentscheidungen in Großbritannien und darüber hinaus“, schrieb Sotheby‘s. Auch Jahrzehnte nach ihrem tragischen Tod sei Dianas Stil inspirierend. Das Kleid der verstorbenen Prinzessin sei Teil von Edelsteins Herbstkollektion von 1989 gewesen. Zuletzt sei es 1997, Wochen vor Dianas Unfalltod, im Rahmen einer Auktion für wohltätige Zwecke für umgerechnet rund 23.000 Euro verkauft worden – gemeinsam mit Dutzenden weiteren Kleidern aus Dianas Sammlung.

Prinzessin Diana gilt bis heute als Style-Ikone. Ein Samtkleid, das Lady Di einst trug, soll nun in New York versteigert werden und dürfte eine beachtliche Summe einbringen. © dpa/PA Media | Sothebys; IMAGO/ZUMA Wire

Diana, Mutter von William (40) und Harry (38) und Ex-Frau von König Charles III. (74), war in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall gestorben. Bis heute hat sie als „Königin der Herzen“ viele Fans weltweit. Ihre Lebensgeschichte und ihre komplizierte Beziehung mit dem britischen Königshaus sind auch Thema in der erfolgreichen Streaming-Serie „The Crown“. Allerdings sorgen Prinzessin Dianas Todesszenen in dem Netflix Royals-Drama für Entsetzen.

Während Lady Dis Kleid auf dem Auktionstisch liegt: Prinz Harry veröffentlicht Buch „Spare“

Während gut betuchte Sammler der Auktion von Dianas Samtkleid entgegenblicken, liefert ihr Sohn Harry mit seinen Memoiren „Spare“ („Reserve“) folgenschwere Enthüllungen über die britischen Royals und sorgt damit weltweit für Schlagzeilen. Die Autobiografie, die am 10. Januar beim Verleger Random House erscheinen soll, rechnet mit seiner Familie ab und zielt insbesondere gegen seinen Bruder William. So behauptet Harry, Prinz William und Kate Middleton hätten ihn zum Tragen seines Nazi-Kostüms überredet. dpa/le