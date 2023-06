Für „gut verkaufte“ Konzerte: Helene Fischer bekommt bei „Rausch“-Tour lächerliche Auszeichnung

Gleich fünfmal nacheinander spielte Helene Fischer in der SAP-Arena in Mannheim. Ausverkauft waren die Konzerte zwar nicht, dennoch gab es einen Ehrenpreis.

Mannheim – Helene Fischer (38) hat für ihre nicht ausverkauften Konzerte in Mannheim einen „Award of Honor“ überreicht bekommen. Der offizielle Instagram-Account der SAP-Arena teilte ein Bild, auf dem Fischer und SAP-Geschäftsführer Daniel Hopp mit gleich zwei gerahmten Auszeichnen zu sehen sind.

Dazu schreibt die Arena: „Sie ist und bleibt ein wahrer Zuschauer-Magnet: Vergangene Woche stand Helene Fischer mit ihrer Wahnsinns-Show gleich fünfmal in der SAP Arena auf der Bühne und füllte die Halle an allen Veranstaltungstagen mehr als ordentlich.“ „Mehr als ordentlich“ bedeutet: nicht ausverkauft. Die fünf Konzerte in Mannheim waren vielleicht ein bisschen viel des Guten.

„Award of Honor“ extra für Helene Fischer eingeführt?

Deshalb gab es diesmal für Fischer keinen „Sold Out“-Preis, sondern einfach einen „Award of Honor“. Ob der Preis vorher schon existierte, ist nicht ganz klar. Wie man zwei Bilder vor dem neuen Post an einem Bild mit Herbert Grönemeyer (67) sehen kann, sieht er allerdings fast genauso aus: Künstlerbild im Rahmen, dazu eben die Worte „Award of Honor“ statt „Sold Out Award“. Zwei Wochen zuvor hatte sich auch DJ Bobo (55) einen „Sold Out“-Award der SAP Arena gesichert. Allerdings hatten sowohl Bobo als auch Grönemeyer die Halle dafür nur einmal füllen müssen und nicht fünfmal hintereinander.

Ob Fischer bei ihrer Karriere überhaupt noch Platz für die Awards in Bilderrahmen hat, dürfte fraglich sein. Auch in Stuttgart wurde ihr letzten Monat ein solcher überreicht, diesmal ein „Fünffach-Sold-Out-Award“ von Oberbürgermeister Frank Nopper. Die Auszeichnung hatte sie auch 2018 schon bekommen, als sie die Hanns-Martin-Schleyer-Halle fünfmal ausverkauft hatte.

2014 hatte sie für zwei ausverkaufte Konzerte in der König-Pilsener-Arena einen Sold-Out-Award bekommen, 2018 für ihre Show in der Esprit-Arena in Düsseldorf. Ungewöhnlich ist so ein Ehrenpreis also nicht. 2017 hat die SAP Arena sogar schon einen von Fischer handsignierten „Sold Out Award“ auf eBay verkauft.

Zuletzt unterbrach Helene Fischer ein Konzert für eine angetrunkene Gruppe Fans. Verwendete Quellen: Instagram, Musikwoche, SAPArena.de