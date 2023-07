Für Prinz George bricht William mit jahrhundertealter Tradition

Von: Susanne Kröber

Die Zeiten ändern sich – anders als Prinz William oder König Charles könnte Prinz George auf den Dienst beim Militär verzichten, wenn er möchte.

Windsor – Prinz William (41) hat wie sein Vater König Charles III. (74) bereits angekündigt, die Monarchie modernisieren zu wollen. Und der Thronfolger möchte seinen Worten offenbar auch Taten folgen lassen. Eigentlich ist es bei Mitgliedern der britischen Königsfamilie Tradition, eine militärische Ausbildung zu durchlaufen. Für Prinz George (9), aktuell auf Platz zwei der Thronfolge, könnte eine Ausnahme gemacht werden.

„Die Regeln sind jetzt anders“: Militärdienst für Prinz George kein Muss mehr?

Prinz William besuchte die Militärakademie Sandhurst, genau wie sein jüngerer Bruder Prinz Harry (38). Anschließend ließ sich William bei der Royal Air Force zum Piloten ausbilden. Auch König Charles diente in der Royal Navy und der Royal Air Force, als Monarch ist er Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte. Doch die jahrhundertealte Tradition könnte bei den Kindern von Prinz William und Kate Middleton (41) jetzt ein Ende finden.

„Die Regeln sind jetzt anders, er müsste nicht unbedingt der alten Formel folgen und zum Militär gehen“, so ein langjähriger Freund von Prinz William im Interview mit The Mail on Sunday über Prinz Georges Zukunft. „Theoretisch hindert George nichts daran, beispielsweise eine Karriere als Astronaut anzustreben, wenn er das möchte, und später König zu werden.“ Auch Prinzessin Charlotte könnte später mal einem ganz normalen Beruf nachgehen, wie der Familienfreund betont. „Warum nicht? Sie befinden sich jetzt weniger auf dem Präsentierteller als William und Harry in ihrer Jugend.“

Die britische Thronfolge 1. Prinz William (41)

2. Prinz George (9)

3. Prinzessin Charlotte (8)

4. Prinz Louis (5)

5. Prinz Harry (38)

6. Prinz Archie (4)

7. Prinzessin Lilibet (2)

8. Prinz Andrew (63)

9. Prinzessin Beatrice (34)

10. Sienna (1)

Bedeutsamer Schritt für die britische Monarchie: Prinz William will George nicht zwangsläufig zum Militär schicken

William und Kate versuchen, ihrem Nachwuchs eine möglichst unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Zwar stehen George, Charlotte und Louis bei royalen Großereignissen wie der Krönung von König Charles III. oder der jährlichen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit, in ihrem Zuhause im Adelaide Cottage dürfen die drei aber auch einfach mal Kind sein. Weniger Zwänge, mehr Selbstbestimmung – Prinz George soll demnach später selbst entscheiden, ob er zum Militär möchte oder nicht.

Tritt Prinz George (links) in die Fußstapfen seines Vaters William und absolviert eine militärische Ausbildung? Die Entscheidung soll der junge Royal entgegen der Tradition selbst treffen dürfen. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/Bart Lenoir

Ein großer Schritt für das traditionsbewusste Königshaus. „Das ist bedeutsam, weil es zeigt, dass sich die Zeiten weiterentwickeln“, so der Historiker Hugo Vickers (71). „Ich bin dafür, dass man mit der Zeit geht, solange man die Tradition nicht über den Haufen wirft.“ Für Charles sei sein Militärdienst damals allerdings sehr hilfreich gewesen. „Es zeigte dem Land, dass er erwerbstätig war und dass er seinen Titel nicht für kommerzielle Zwecke nutzen würde.“ Das würde bei Mitgliedern der britischen Königsfamilie nämlich immer schiefgehen. Aktuell soll auch Prinz Harrys und Meghan Markles (41) Millionen-Deal mit Netflix in Gefahr sein – aufgrund von mangelnder Produktivität. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk