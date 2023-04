Für Rausch-Tour „geht alles drauf“: Super-Fan will 39 Helene-Fischer-Konzerte besuchen

Von: Lisa Klugmayer

Er hat den Titel „Super-Fan“ verdient: Kevin will 39 Konzerte von Helene Fischers „Rausch“-Tour besuchen. Dafür hat er nicht nur einen zweiten Job angenommen, sondern auch seinen Jahresurlaub aufgebraucht.

Hamburg – Fans mussten länger auf Helene Fischer (38) warten als gedacht, denn nur wenige Stunden vor dem eigentlichen Tourstart in Bremen musste sie wegen einer Rippenfraktur ihre ersten Konzerte absagen. Doch gestern (11. April 2023) war es dann wirklich so weit: Helene Fischer steht wieder auf der Bühne. Den Tourauftakt von Helene Fischer konnte sich auch Super-Fan Kevin nicht entgehen lassen. Doch wie er verrät, ist ein Konzert der Schlager-Queen nicht genug für ihn.

„Für diese Tour geht alles drauf“: Superfan besucht 39 Konzerte von Helene Fischers „Rausch“-Tour

„Alles kribbelt und das Adrenalin ist voll da“, so Kevin Nowicki (32) gegenüber t-online. Um die bestmögliche Sicht auf Helene Fischer, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, zu bekommen, kampiert der Super-Fan seit 11 Uhr morgens vor dem Eingang der Barclays Arena in Hamburg. Einlass war um 18:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr. Doch Kevin geht für Helene Fischer noch viel weiter.

Denn wie er verrät, haben die Konzerte von der Schlager-Queen jetzt erstmal Priorität. Für insgesamt 39 Konzerte hat er sich Tickets gekauft, bei einem Preis von 100 Euro aufwärts pro Stück eine finanzielle Herausforderung. Dafür spare der Kitaleiter alles, was er hat und nimmt Nebenjobs neben seiner Vollzeitstelle an. „Für diese Tour geht alles drauf“, verrät er – sogar sein Jahresurlaub.

Genau wie Florian Silbereisen: Kevin hat sich Gesicht von Helene Fischer tätowieren lassen

Doch das alles nimmt Kevin für Helene Fischer gerne in Kauf, denn „keiner kommt an ihre Shows ran“, schwärmt er. „Man spürt vom ersten Takt an, wie viel Ehrgeiz und Schweiß sie da rein steckt“. Diese Begeisterung hält schon lange an. Schon bei den letzten Tourneen 2017 und 2018 hat er 63 von insgesamt 70 Shows gesehen.

Doch Helene Fischer ist für Kevin noch so viel mehr als nur eine Schlagersängerin. Deswegen hat er sich ihr Gesicht auf den linken Oberarm tätowieren lassen – übrigens hat dort auch Florian Silbereisen ein Tattoo von ihr. Passend dazu stehen auf dem rechten Arm „persönliche Liedzeilen, die sie mir als Antwort auf meine Fanpost geschrieben hat“, erzählt er.

Doch nach all dem Lobgesang, gibt es auch schlechte Nachrichten für die Schlagersängerin. Denn während sich Helene Fischer von ihrer Tour-Verletzung erholt hat, schnappte sich eine andere den Titel „erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten“. Die Schlager-Konkurrenz schläft nicht. Verwendete Quellen: t-online