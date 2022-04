Fürstin Charlène hat Monaco wohl schon wieder verlassen: Sie tauscht offenbar Sehnsuchtsort gegen Familie

Kaum zurück im Fürstentum, soll Charlène Monaco angeblich auch schon wieder den Rücken gekehrt haben. Die Sorgen um die Ehefrau von Fürst Albert reißen nicht ab.

Monaco – Bei den Royal-Fans waren Freude und Erleichterung groß, als Charlène (44) vor einigen Wochen endlich nach Monaco zurückkehren konnte. Berichten zufolge soll sie aber nach kurzer Zeit bereits wieder abgereist sein. Erholt sie sich jetzt fernab des Palastes auf Korsika?

Fürstin Charlène soll Monaco schon wieder verlassen haben

Nachdem sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme viele Monate in Südafrika verbringen musste und eine Flugreise in Richtung Monaco offenbar lange Zeit unmöglich war, war die Erleichterung im Fürstentum riesig, als Charlène im vergangenen November endlich wieder zu ihrer Familie zurückkehren konnte. Lange währte die Freude jedoch nicht. Die 44-Jährige begab sich nur wenig später zur weiteren Behandlung ins Ausland – Berichten zufolge soll sie in der exklusiven Klinik „Les Alpes“ in der Schweiz eingecheckt haben. Erst vor wenigen Wochen konnte sie die Einrichtung verlassen.

Wieder war die Hoffnung groß, dass die Fürstin nun endgültig genesen sei und langsam zu ihren Aufgaben an der Seite von Fürst Albert (64) zurückkehren könnte. Auf ihren ersten offiziellen Auftritt wartet man jedoch bis heute. Zuletzt hieß es, sie habe sich auf Roc Agel, den Landsitz der Grimaldis, zurückgezogen, um sich dort Ruhe zu gönnen. Hier scheint sich Charlène neuen Meldungen zufolge aber wohl auch nicht mehr aufzuhalten. Angeblich weilt die zweifache Mutter längst auf Korsika.

Charlène von Monaco: Lebt sie schon längere Zeit auf Korsika?

In der Presse hatten kürzlich Paparazzi-Fotos die Runde gemacht, die Charlène beim Besteigen eines Flugzeuges zeigen. Kommentiert wurden die Aufnahmen seitens des Palastes jedoch nicht weiter. Wie die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ nun schreibt, sei die Fürstin Ende März nach Korsika geflogen. Zu der französischen Mittelmeerinsel soll die 44-Jährige schon immer einen besonderen Bezug haben. Vor einiger Zeit verbrachte sie dort mehrere Monate mit ihren siebenjährigen Zwillingen Jacques und Gabriella.

Ein offizielles Statement des Fürstenhauses zum aktuellen Aufenthaltsort von Charlène gibt es bislang nicht. Auch die Hintergründe des möglichen Korsika-Trips sind unklar. Die Gerüchte um eine angebliche Beziehungskrise zwischen Fürst Albert und seiner Ehefrau werden nun aber sicherlich wieder neu hochkochen. Der Regent soll am 13. April eigentlich eine Auszeichnung in New York City entgegennehmen. Die Hoffnung war bei vielen Royal-Fans groß, dass Charlène ihn möglicherweise begleiten und endlich ihr royales Comeback feiern könnte.