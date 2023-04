„Furchtbare Sendung“: Schlagerfans zerreißen große Tabaluga-Show mit Peter Maffay in Sat.1

Von: Tim Althoff

Das Tabaluga-Jubiläum in Sat.1 hat polarisiert. Im Netz gab es gleich mehrere Kritikpunkte zu lesen – auch bezüglich Peter Maffay.

Berlin ‒ Tabaluga wird 40 Jahre alt. Dem kleinen Drachen, der vor allem von Kindern verehrt wird, wurde eine große Jubiläumssendung in Sat.1 gewidmet. Mit dabei waren unter anderem Maite Kelly, Vincent Weiss und Johannes Oerding, die die größten Hits der Zeichentrickfigur performen durften. Wer natürlich außerdem nicht fehlen durfte, war Mitbegründer Peter Maffay.

Unter dem Titel „Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden“ sollte also am Ostermontag zur besten Sendezeit gefeiert werden. Ungünstig für die junge Zielgruppe der grünen Märchenfigur: Die Sendung war bis 22:50 Uhr angesetzt. Einige Eltern beschwerten sich deshalb auf Facebook, dass ihre Sprösslinge nicht viel von der Show mitkriegen konnten. Doch das sollte nicht der einzige Kritikpunkt sein.

Tabaluga-Show mit Peter Maffay: Viel Werbung und Playback?

Ein User wurde unter einem Sat.1-Post mit Maffay und Gast Max Giesinger besonders deutlich: „Furchtbare Sendung! Maffay kann halt kein Playback! Kein Künstler aus der Show ‚Tabaluga und Lille‘ (Ausnahme Rufus Beck). Hatte mich echt gefreut und wurde bitter enttäuscht.“ Auch die vielen Werbeblöcke wurden häufiger kritisiert. Ein Umstand, der dem Privatsender aus Unterföhring mittlerweile bekannt sein dürfte.

Tabaluga und Peter Maffay feiern Geburtstag – bei einigen Fans kam jedoch keine Partystimmung auf. © eventfoto54/Future Image/Imago

Immerhin darf sich Sat.1 neben der vereinzelten Schelte auch über viel Lob in den Kommentarspalten freuen. „Ich bin sehr emotional und ergriffen gestimmt von der Sendung“, teilte beispielsweise eine Nutzerin mit. Auch einzelne Gäste werden immer wieder positiv hervorgehoben.

Wer hat Tabaluga erfunden? Die Märchenfigur Tabaluga wurde von Peter Maffay, dessen langjährigem Textautor Gregor Rottschalk und dem Kinderliedersänger Rolf Zuckowski erfunden. Im Ursprung sollte aus der Idee ein „Rockmärchen“ entstehen. Die Kinderbuchautoren Gisela von Radowitz und Helme Heine entwickelten schließlich die Gestalt des kleinen grünen Drachen.

Peter Maffays Nachfolger könnte schon bereitstehen

Somit wird die Jubiläumsshow von Tabaluga bestimmt nicht der letzte große TV-Auftritt von Peter Maffays kleinem Drachen gewesen sein. Sollte die Rockikone eines Tages in den Ruhestand gehen, könnte der Nachfolger zudem schon in den Startlöchern stehen: Sohn Yaris feierte nämlich seinen ersten TV-Auftritt und verfolgt damit seinen eigenen großen Traum. Weitaus weniger traumhaft könnte es demnächst für Dieter Bohlen laufen: Sein DSDS-Finale kollidiert am Samstag (15. April) direkt mit der „Beatrice Egli Show“. Verwendete Quellen: facebook.com