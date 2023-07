Crash in Österreich: Xavier Naidoo rammt mit Porsche Fußgänger

Xavier Naidoo soll in Österreich am vergangenen Wochenende in einen Autounfall verwickelt gewesen sein. Er habe einen Fußgänger angefahren und verletzt, berichten mehrere österreichische Medien.

Mühlviertel/Österreich – Sänger Xavier Naidoo (51) soll in Österreich einen Autounfall verursacht haben. Das berichtet unter anderem die österreichische Kronen Zeitung. Demnach soll der Musiker am Samstag (22. Juli) im oberösterreichischen Mühlviertel die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Fußgänger auf dem Gehweg gerammt haben. Dabei sei der 39-jährige Mann gegen die Windschutzscheibe geschleudert und verletzt worden. Jedoch habe dieser das Krankenhaus laut Polizeibericht noch am Samstag wieder verlassen können.

Niesanfall soll Xavier Naidoo abgelenkt haben

Wie die Kronen Zeitung weiter berichtet, erklärte Naidoo den Unfall gegenüber der örtlichen Polizei durch einen heftigen Niesanfall. Dadurch habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein Alkoholtest beim Söhne-Mannheims-Gründer sei negativ ausgefallen, heißt es weiter im Bericht. Der 51-Jährige sei auf dem Weg nach Tschechien gewesen, als sich der Unfall ereignete.

Xavier Naidoo musste so heftig niesen, dass er mit seinem Porsche (Symbolbild) in einen Fußgänger fuhr – zum Glück hielt sich der Schaden allerdings in Grenzen © Kadir Caliskan/Wirestock/Imago

Naidoo war in den vergangenen Jahren immer wieder durch von ihm verbreitete Verschwörungserzählungen in die Kritik geraten. Besonders in der Corona-Pandemie fiel er durch derlei Äußerungen auf. Im April 2022 distanzierte er sich dann überraschend mit den Worten „Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe" davon. Das begründete Naidoo, der nach eigener Aussage mit einer Ukrainerin verheiratet ist, mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Verwendete Quellen: Kronen Zeitung