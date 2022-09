„Es gab zwei Dianas“: Ihr wahres Gesicht bekam nicht jeder zu sehen

Von: Larissa Glunz

Ihre Ehe mit Prinz Charles und der Einzug in das Königshaus katapultierten Prinzessin Diana ins Rampenlicht. Vor den Kameras zeigte sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen, hinter den Palast-Mauern kam eine andere Seite zum Vorschein. Die „private Diana“ konnte nur ihre Familie kennenlernen.

London – Was es heißt, im Fokus der Weltöffentlichkeit zu stehen, musste Prinzessin Diana (36, † 1997) schnell lernen. Am 24. Februar 1981 war sie von Blitzlichtgewitter umgeben, als sie zum ersten Mal ganz offiziell an der Seite von Prinz Charles (73) den neugierigen Journalisten gegenübertrat. Auch nach der Bekanntgabe der Verlobung mit dem britischen Kronprinzen wurde die Kindergärtnerin auf Schritt und Tritt von der Presse verfolgt – ein Schicksal, das Diana auf ihre ganz eigene Art und Weise bewältigte.

Hat sich die „echte Diana“ vor den Kameras versteckt?

Ein Leben im Dienst der Krone, wie es Prinzessin Diana viele Jahre lang führte, bringt einige Herausforderungen mit sich. Zu den wohl größten Hürden zählt die Unterscheidung von privatem und öffentlichem Leben. Die Royals, egal ob Lady Di oder ihr Sohn Prinz William (40), absolvieren als Vertreter des Königshauses repräsentative Pflichten, abseits des roten Teppichs können sie diese Rolle jedoch ablegen.

Diese zwei Rollen (Royal / Privatperson) soll auch die damalige Kronprinzessin perfekt beherrscht haben. „Ich bin ganz sicher, dass es zwei Dianas gab. Eine, die ich kannte, die die Presse kannte, und eine private Diana. Sie konnte das sehr gut unterscheiden“, machte Royal-Experte Norbert Loh (69) im Gespräch mit „t-online“ deutlich.

Prinzessin Dianas tragischer Unfalltod: Die Königin der Herzen bleibt unvergessen Mit nur 36 Jahren wird Prinzessin Diana plötzlich aus dem Leben gerissen. In der Nacht auf den 31. August 1997 rast ihr schwarzer Mercedes mit einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h gegen einen Pfeiler der Brücke Pont de l’Alma in Paris. Diana wird in das Krankenhaus Pitié Salpêtrière eingeliefert, wo sie um 4 Uhr morgens ihren Verletzungen erliegt.

„Mehr als je zuvor darauf angewiesen“: Auch Dianas Kinder können nicht auf die Presse verzichten

Der richtige Umgang mit der Presse spielt auch noch Jahrzehnte nach dem tragischen Unfalltod der Königin der Herzen – am 31. August jährte sich Dianas Todestag zum 25. Mal – eine große Rolle im Palast. Vor allem ihr jüngster Sohn Prinz Harry (37) und dessen Gattin Meghan Markle (41) können, so Loh, die Journalisten nicht links liegen lassen: „Sie [Harry und Meghan] haben sich nicht losgelöst von der Presse, ganz im Gegenteil. Sie sind heute mehr als je zuvor darauf angewiesen.“

Verwendete Quellen: t-online.de