Galanter König: Charles III. als Retter in der Not bei erstem Auftritt nach der Krönung

Beherzter Einsatz

Er ist umgeben von Dienstpersonal und Security, aber wenn Not am Mann ist, eilt König Charles ganz unroyal persönlich zu Hilfe.

Cambridge – Am 6. Mai wurde die Welt Zeuge der Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey, wenige Tage später hieß es für den frisch gekrönten Monarchen allerdings direkt: zurück an die Arbeit! Seinen ersten Termin hatte Charles III. an der Universität Cambridge. Dort besichtigte er das renommierte Whittle-Labor und setzte den ersten Spatenstich für ein neues Forschungslabor. Ganz nebenbei erwies sich König Charles aber auch als reaktionsschneller Gentleman.

Royaler Schuhanzieher: König Charles III. legt Hand an

König Charles III. zeigte sich bestens gelaunt und entspannt, nachdem die Last der Krönung von ihm abgefallen ist. Scherzhaft beschwerte sich der Monarch darüber, dass der Boden bereits für ihn gelockert worden war. „Das ist unfair. Ich hatte mich schon auf ein wenig Gartenarbeit gefreut“, so der naturverbundene Charles laut Daily Mail nach dem Spatenstich. Doch dann bemerkte der britische Regent, dass Dame Polly Courtice (70), die ehemalige Direktorin des University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, in Schwierigkeiten steckte.

Um König Charles‘ ersten Spatenstich aus nächster Nähe betrachten zu können, hatte Polly Courtice die Wiese betreten – und war mit ihrem Absatz in der feuchten Erde steckengeblieben. Charles III. bemerkte das Ungemach, eilte zu Hilfe und stützte Courtice unter dem Beifall der Umstehenden, damit diese ihren Schuh wieder anziehen konnte.

„Er hat mich galant gestützt“: König Charles III. wird für Gentleman-Aktion gefeiert

Dame Polly Courtice erklärte nach dem Vorfall, der Untergrund sei sehr weich gewesen. König Charles‘ ritterlichen Einsatz lobte sie in den höchsten Tönen. „Er war sehr nett. Mein Schuh blieb im Boden stecken und er hat mich galant gestützt.“ Seinen ersten Einsatz nach der Krönung hat Charles III. also in jeder Hinsicht mit Bravour gemeistert.

Nach dem Termin in Cambridge soll sich König Charles laut Daily Mail auf den Weg nach Sandringham gemacht haben, wo er mit Königin Camilla (75) den Rest der Woche verbringen wird. Gemeinsam können sich die beiden dann von den Strapazen des Krönungswochenendes erholen – alle Infos, Bilder und Updates zur Krönung Charles III. gibt‘s hier noch mal zum Nachlesen im Live-Ticker. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk

