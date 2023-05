Ganz der Papa: Giovanni Zarrella und Jana Ina zeigen Sohn Gabriel Bruno

Von: Elena Rothammer

Mit seiner Frau Jana Ina hat Giovanni Zarrella zwei Kinder, hält das Familienleben jedoch weitestgehend privat. Seinen Sohn Bruno Gabriel zeigte der Schlagerstar nun aber im Netz.

Köln - Im September 2008 wurden Giovanni Zarrella (45) und seine Frau Jana Ina (46) zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn Bruno Gabriel (14) erblickte das Licht der Welt. Im Januar 2013 folgte schließlich noch eine Tochter. Ihren Nachwuchs halten der Schlagerstar und die Moderatorin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun machten sie aber eine Ausnahme und präsentierten ihren Sohnemann.

Jana Ina Zarrella teilt ein Foto aus dem Stadion mit Giovanni und Sohn Bruno Gabriel

In Sachen Karriere könnte es bei Giovanni Zarrella gerade kaum besser laufen und er macht sogar Florian Silbereisen Konkurrenz. Doch auch für seine Familie nimmt sich der einstige Bro‘Sis-Sänger Zeit. Am Vatertag besuchte er gemeinsam mit Jana Ina und ihrem gemeinsamen Sohn Bruno Gabriel ein Fußballspiel. Die stolze Familienmutter teilte davon sogar ein Foto im Netz.

Via Instagram postete Jana Ina Zarrella ein Foto des Familienausflugs und schwärmte: „Momente wie diese.“ Auf dem Schnappschuss sind sie, Giovanni und Bruno Gabriel von hinten zu sehen, wie sie ihrem Team, dem AS Rom, zujubeln. Selbst aus dieser Ansicht wird deutlich, dass der 14-Jährige nach seinem Vater kommt: Bruno Gabriel hat eine schwarze Lockenpracht.

Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger (2008) Ihr Familienleben halten Jana Ina und Giovanni Zarrella inzwischen privat. Ihre erste Schwangerschaft hingegen ließen sie sogar in Form einer Reality-TV-Show begleiten. „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“ lief vom 28. August bis zum 30. Oktober 2008 auf ProSieben. Darin bekamen die werdenden Eltern damals unter anderem Wickeltipps von Ex-“Popstars“-Juror Detlef D! Soost. In Folge acht wurde die Geburt gezeigt, in der zehnten Folge beendete eine große Babyparty, zu der die engsten Freunde des Paares eingeladen waren, das Format.

„Schon so groß“: Fans staunen über Jana Ina und Giovanni Zarrellas Sohn

Den Followern sticht außerdem ins Auge, wie sehr Bruno Gabriel gewachsen ist. „Gabriel hat euch ganz schön überholt“, staunte ein Follower in der Kommentarspalte. „Seit wann ist der so groß?“, und „Euer Sohn ist richtig groß geworden“, schlossen sich weitere Fans an. Tatsächlich überragt der Promi-Spross seine Eltern bereits um einiges.

Anders als von seinen Kindern ist von Giovanni Zarrella Familie im deutschen Fernsehen eine Menge zu sehen. Mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ feiert er regelmäßige Erfolge im ZDF und zeigte kürzlich sogar, wie es hinter den Kulissen zugeht. Verwendete Quellen: Instagram / janainazarrella