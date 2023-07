Ganz offen: Barbara Schöneberger deutet an, wie viel sie wiegt

Von: Melanie Habeck

Teilen

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ gibt Barbara Schöneberger gerne Details aus ihrem Leben preis. Mit TV-Kollege Matze Knop sprach sie nun sogar über ihr Gewicht.

München – Wann immer sich Barbara Schöneberger (49) mit ihren Podcast-Gästen besonders gut versteht, lässt sie sich zu interessanten Geständnissen hinreißen. In der aktuellen Folge von „Mit den Waffeln einer Frau“ plauderte die Moderatorin mit Matze Knop (48), der bereits zum zweiten Mal bei den Podcast-Aufnahmen zu Gast war. Entsprechend locker lief das Gespräch der TV-Stars ab: Diese ausgelassene Atmosphäre verleitete die Blondine sogar dazu, über ihr Gewicht zu scherzen.

Im Gespräch mit Matze Knop: Barbara Schöneberger witzelt über ihr Gewicht

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ teilt die Gastgeberin ganz offen ihre Ansichten: In der Unterhaltung mit Matze Knop erklärte Barbara Schöneberger z. B. dass sie junge Leute für faul halte. Später erklärte die TV-Bekanntheit zudem, dass sie überhaupt nicht nachvollziehen könne, dass einige Menschen eine Lieblingszahl hätten. „Ich hab überhaupt keine Lieblingszahl. Das ist doch totaler Schwachsinn“, schilderte sie ihre Sicht der Dinge.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Matze Knop sah die Sache etwas anders: Er favorisiere seit Jahren die Zahlen acht und elf. „Kann doch sein, dass du sagst, meine Lieblingszahl ist die 34, weil das ist mein Gewicht“, versuchte er Barbara Schöneberger die Gründe für eine Lieblingszahl zu erläutern. „Noch nicht mal der Zahlendreher wäre korrekt dazu. Die 37, da kommen wir doch schon eher ins Geschäft“, reagierte die Moderatorin prompt und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.

Für ihren ersten Live-Podcast nutzte Barbara Schöneberger einen Spickzettel Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ kann regelmäßig mit hochkarätigen Gästen aufwarten. Auch eine Live-Ausgabe des Formats gab es bereits – bei der die Moderatorin mit Designer Guido Maria Kretschmer (57) und Sänger Sasha (51) auf der Bühne plauderte. Um sich bei ihrem Auftritt ein wenig unter die Arme zu greifen, nutzte Barbara Schöneberger für ihren Live-Podcast einen Spickzettel.

„Mit den Waffeln einer Frau“: In dem Podcast kommen interessante Details ans Licht

Inwiefern Barbara Schöneberger bei dem Spruch auf ihr exaktes Gewicht Bezug nahm, ließ der TV-Star am Ende offen. Fakt ist jedoch, dass die Münchenerin in ihrem Podcast schon mehrfach über ihren Körper sprach. So gestand sie in ihrem Gespräch mit Sandra Maischberger (56), dass sie durchaus schon über eine Schönheitsoperation nachgedacht habe. „Der Hals ist schlimm. Guck mal, ich kann da dran ziehen, dann bleibt er so stehen“, erklärte die 49-Jährige vor einigen Wochen.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ fachsimpelte Barbara Schöneberger u. a. über das Thema „Lieblingszahlen“. Dabei ließ sich die Moderatorin zu einem Spruch über ihr Gewicht hinreißen. © Instagram/barbara.schoeneberger; IMAGO/Frederic Kern

Doch nicht nur Barbara Schöneberger verrät in ihrem Podcast das eine oder andere pikante Detail, auch ihre Gäste lassen sich immer wieder von der lockeren Atmosphäre mitreißen: So wäre Verona Pooth (55) vor Kurzem fast ein Geheimnis herausgerutscht, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 244